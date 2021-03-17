中俄聯合研發遠程寬體客機　CR929安裝新機翼完成風洞試驗

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-17 11:30

中俄合製的CR929寬體大飛機項目備受外界關注。最新消息，安裝新機翼後，CR929模型已完成風洞試驗。

3月15日，俄羅斯中央空氣流體動力學研究院在其官方網站公布，中俄聯合研製的遠程寬體客機CR929，其課題模型安裝了全新機翼後，已完成風洞試驗。

報道稱，CR929課題模型安裝了兩種機翼，在T-128號風洞中已經完成了實驗研究。這個階段工作的目標是確定巡航氣動性能，以及確定控制部件誤差帶來的影響。這一階段，俄方學者們完成了CR929鐮刀型翼尖基礎研究。

該項目負責人介紹說，目前研究的這些機翼，原則上區別於不同的尖度，目的在於減少結構重量。目前達到的數據，已經突破俄羅斯國產客機的紀錄。然而，採用機翼構型決定至關重要，需要保證翼尖在低速和高速飛行中，都避免出現斷裂現象。

據介紹，2021年還會推進接下來的試驗階段。該研究院團隊需要研究適應的後置邊緣模型擾流特點，在巡航飛行模式下，並研究改進型引擎掛梁的特點。

CR929是中俄聯合研製的遠程寬體客機，計劃載客250人到300人。該項目由中國商飛，及目前同樣在測試民航客機的俄羅斯伊爾庫特公司負責。2020年一度傳出其母公司，即俄羅斯聯合航空製造集團公司退出CR929項目的消息。

但是2020年12月9日，在杭州舉行的2020浙江省「萬畝千億」航空航天產業國際峰會上，中國商飛科技委常委、CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春披露了最新進展。

陳迎春介紹，相關數據統計顯示，2023年至2045年全球寬體客機的總需求約1萬架，價值佔客機總量的50%以上。中俄市場寬體客機需求約1,840架，約佔全球總量的18%；而亞太市場的寬體客機需求約2,670架，約佔全球總量的27%。

陳迎春還表示，2023年到2045年CR929交付後預計分享量約1,000架。

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另據俄羅斯衛星通訊社網站2021年1月21日報道，俄羅斯聯合航空製造集團表示，為中俄聯合研製的CR929寬體客機配套的PD-35引擎項目，將採用聚合複合材料製造的零件，這是最優先需要解決的。

據悉，推力高達35噸的PD-35引擎將是俄羅斯有史以來研製的推力最大的航空引擎。

此外，中國商飛預研總工程師楊志剛在2021年1月24日表示，中俄已就CR929寬體遠程客機的生產參數達成一致，預計首架飛機今年開工製造。