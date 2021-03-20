研究指隨機抽樣近萬武漢市民　40%擁新冠病毒抗體且至少持續9個月

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-20 13:13

中國科學家在湖北武漢開展的一項血清流行病學追蹤調查顯示，當地人群新冠抗體陽性者中，40%存在可有效對抗病毒的抗體並至少可持續9個月。上述研究結果於周五（19日）在國際醫學期刊《刺針》（The Lancet）刊登。 研究揭示新冠病毒感染者血清抗體動態變化規律，對疫苗保護時效評估也具有借鑑價值。研究還顯示，經校正後的人群抗體陽性率為6.9%，說明即便疫情爆發，武漢也僅有小比例人群受染。

論文領銜作者、中國醫學科學院北京協和醫學院院校長王辰表示，評估感染新冠病毒並具有免疫力人群的比例，對於制定有效的疾病預防控制策略，降低未來再發大流行的可能性至關重要。

2020年4月8日凌晨，在武漢北高速收費站，工作人員移除圍欄。武漢在「封城」76日後正式解封。（資料圖片）

據悉，此項研究是在武漢開展的第一項長期血清流行病學追蹤調查，也是截至目前全球觀察時間最長、隨訪次數最多的前瞻性長期血清流行病學追蹤調查，由中國醫學科學院北京協和醫學院、武漢市疾病預防控制中心，中國疾病預防控制中心等單位人員共同完成。

2020年4月武漢「解封」後，研究人員在武漢所轄全部13個區，以嚴格的多階段整群隨機抽樣方法，對3556個家庭共9542名居民的代表性樣本進行新冠病毒抗體檢測，隨後在6月以及10至12月進行隨訪。

新冠肺炎康復患者體內含有抗體，血漿可對抗病毒。（新華社）

此前全球多國研究表明，據血清抗體陽性率推算的感染人數，遠高於新冠肺炎診斷病例數，二者比值多在10倍以上。究其原因，主要是感染者中大部分為無症狀感染者和輕症患者，可能未經檢測或未就醫。

論文共同作者、中國醫學科學院北京協和醫學院病原生物學研究所研究員任麗麗介紹，與確診患者及有症狀感染者相比，無症狀感染者抗體水平較低，這一現象對未來精準防控工作有指導價值。

（新華社）