美國華裔老婦擊退壯漢｜家屬：祖國這麼強大，我們有什麼可害怕？

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-21 10:36

近日，美國多地接連有亞裔人士遭受種族歧視而被襲擊的事件發生。三藩市75歲的華裔婆婆謝蕭珍（Xiao Zhen Xie音譯）在當地時間17日（周三）上午被一名年輕白人男子無故毆打，她以手中的木棍還擊，將對方打至吐血，要由救護員抬上擔架送院，事件引發廣泛關注。 謝蕭珍的女婿陳先生昨日（20日）表示，希望此事會喚起在美華人和亞裔群體的對種族歧視的關注，又稱「希望千千萬萬的華人不要怕事，面對歧視不要忍氣吞聲。我們華人以前被欺負了100多年，但現在我們的祖國這麼強大，我們還有什麼可害怕的？」

《環球時報》報道指，陳先生被問及是否擔心輿論擴大後遭遇其他暴徒的報復，他表示最近很多人都曾提醒他們外出要小心，但他們都認為，面對目前美國部分人對亞裔的仇視，害怕是無濟於事的，倒不如迎難而上，努力發聲。陳先生指，相比獲得高額的賠償，更希望通過此事喚起在美華人和亞裔群體的對種族歧視的關注。

陳先生表示，事件發生後，不少當地華人有這樣一種聲音：大家都在反思為什麼過去的100多年裡，許多華人遭遇欺負和不公時往往選擇忍氣吞聲，不敢反抗？而這一次，當大家看到一個老太太敢還擊一個年輕壯漢的攻擊，很多人就意識到：為什麼華人要甘心當那個「替罪羊」？華人和亞裔為什麼總要當受欺負的對象？

當地華人微信群裡的一段聊天記錄顯示，一名華人網友表示，如果人人都有謝蕭珍的勇氣，那華人被欺負的事件就會少很多。

陳先生又表示：「希望千千萬萬的華人不要怕事，面對歧視不要忍氣吞聲。我們華人以前被欺負了100多年，但現在我們的祖國這麼強大，我們還有什麼可害怕的？」

據早前報道，三藩市警方消息指，當地時間17日上午，兩名亞裔老人在市場街（Market Street）附近遭受一名白人男子的襲擊，受害者包括75歲的謝蕭珍以及83歲的越南男子Ngoc Pham，兩人被襲擊後傷勢較為嚴重，但未有生命危險。

當地警方表示，39歲的疑犯Steven Jenkins已在施襲後被捕，並被羈押於監獄。目前，他面臨兩項可能造成嚴重人身傷害的指控和兩項虐待老人的指控。