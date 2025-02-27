人民日報：一以貫之支持民營經濟發展壯大

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會，並強調民營經濟發展前景廣闊、大有可為，民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。



今日（27日），官媒人民日報發表評論員文章表示，中國一以貫之支持民營經濟發展壯大，促進了民營經濟的高質量發展。而且有更健全的制度保障，有更給力的政策支持，有更公平的發展機遇，民營經濟已經形成相當的規模、占有很重的分量，前景廣闊、大有可為。



評論表示，從2015年國務院印發《關於實行市場準入負面清單制度的意見》，到2018年中國全面實施市場準入負面清單制度；再到近期國家發展改革委表示，將盡快修訂出台新版市場準入負面清單，進一步破除市場準入障礙，可見黨和國家一以貫之支持民營經濟發展壯大。

近期召開的民營企業家座談會上習近平的講話，也重申了黨和國家支持民營經濟發展壯大的鮮明立場。在2018年的座談會上，習近平的「民營企業和民營企業家是我們自己人」，就體現了對民營企業始終如一的重視、關心、支持，起到了正本清源的作用。

2018年習近平首次召開民營企業家座談會▼

文章指出，近年來，促進民營經濟發展的制度體系日益完善。民營經濟促進法草案已提請全國人大常委會二次審議，將為民營經濟發展構建法治化保障框架；國家發改委也成立民營經濟發展局，協調解決民營經濟發展中遇到的重大問題，營造鼓勵支持民營經濟發展的良好環境。

文章表示，中國民營經濟規模實力、創新水平、國際競爭力持續提升，但仍面臨困難和挑戰，但總體上是在改革發展、產業轉型升級過程中出現的，是局部的而不是整體的，是暫時的而不是長期的，是能夠克服的而不是無解的。越是面對困難和挑戰，越要堅持和落實「兩個毫不動搖」。

文章介紹了上海發布優化營商環境8.0版行動方案，安徽提出今年要新培育科技型中小企業3000家以上，甘肅開發建成全國法院首個營商環境信息平台等等。並表示，這些舉措，護航民營經濟發展。統一思想、堅定信心，把黨中央的決策部署不折不扣落到實處，就一定能為民營經濟高質量發展創造更好環境、注入更強動力。