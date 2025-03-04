杭州六小龍｜湖南組織全省縣委書記、縣長赴浙江、江蘇學習

據《湖南日報》微信公眾號「湘伴」報道，2月23日至28日期間，湖南省全省縣委書記、縣長，集體赴浙江、江蘇學習。



杭州宇樹科技有限公司的四足機械人。（新華社）

據介紹，2024年公布的全國百強縣市中，江浙兩省共有40個縣市在列(江蘇25個、浙江15個)，接近全國半壁江山。

組織全省縣（市、區）黨政正職集體赴外省學習，近年來並不多見。浙江省會杭州，一開年便因「六小龍」（遊戲科學、深度求索（DeepSeek）、宇樹科技、雲深處科技、強腦科技和群核科技）而火爆出圈，成為全國乃至世界矚目的焦點，專題培訓班開班便安排在此。

2月24日，學員們在阿里巴巴全球總部參觀學習。（湘伴）

2月28日，學員們在江陰市海瀾集團參觀學習。（湘伴）

隨後，學員們兵分三路，深入江浙兩省企業、園區、鄉村接受現場教學。在這些現場教學點中，既有阿里巴巴、吉利汽車等科技創新企業，也有義烏國際商貿城、海寧中國皮革城等知名商貿集散地，還有李祖村、繆家村等一大批鄉村振興的成功典範。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）