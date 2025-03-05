兩會｜海爾集團董事局主席周雲杰：人工智能是中國企業的時代機會

十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午舉行開幕會，開幕會開始前，首場「代表通道」集中採訪活動在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國人大代表、海爾集團董事局主席、首席執行官周雲杰表示，人工智能是中國企業的時代機會，相信會有更多的中國企業不斷創造出享譽世界的中國品牌。



周雲杰表示，海爾是在山東這片沃土上成長起來的全球化企業，自己也是1988年大學畢業就加入了海爾，見證了海爾全球化的全過程。總結下來有三個關鍵詞：堅守、創新、共贏。第一是堅守，為創出中國人自己的世界名牌的堅守。「海爾的國際化之路沒有選擇代工那條路，而是堅持打自己的品牌，先進入發達國家，再進入發展中國家，應該說這條路很難走。從1991年批量出口到2016年在海外市場實現盈利，我們整整堅持了25年，正是這份初心的堅守，使海爾率先實現了從中國產品到中國品牌的轉變，海爾已經連續16年蟬聯全球大型家電第一品牌，市場份額高於第二位50%以上。」

第二是創新，科技創新是一個品牌能否立足世界的關鍵變量，一個企業要走向世界，必須錨定科技創新這個基點，不斷地去尋尖、拔尖，才能真正地成為頂尖。海爾也是在這種情況下不斷對標國際標準，實現了突破。「記得在2014年，海爾首次提出冰箱保鮮的國際標準，遭到很多國家代表的反對，理由是中國不可能從0到1制定一個國際標準。為什麽中國企業不能？我們不相信，所以海爾堅持自主創新，提出控氧保鮮，磁控保鮮等原創技術，最終在2020年成功發布國際標準。目前這些標準已經被英國、歐盟等二十多個國家和地區採用。」周雲杰表示，海爾目前在全球也建立了十大研發中心，陸續推出200多項原創性的產品，贏得了世界的尊重，同時牽頭制定了100多項國際標準，引領了全球家電的科技創新，目前中國也已經成為了世界家電創新的佼佼者，全球每10件家電專利中就有7件是來自中國。

第三是共贏，融入時代，融入當地，實現共贏。周雲杰介紹，面對信息化、數字化浪潮，海爾向高端化、智能化和綠色化轉型，融入當地文化，實現生態共贏，生態共創使海爾的海外市場份額達到了53%，中國的海爾品牌得到越來越多海外消費者的喜愛。海爾也致力於新質生產力，成為數字經濟的領航者，2017年，海爾率先推出以大規模定制為核心，引入用戶全流程參與體驗的卡奧斯工業平台，連續五年位居國家雙跨平台的首位。同時，牽頭制定了工業互聯網功能系統架構的國際標準，填補了國際空白，我們有信心把卡奧斯打造成一個世界級的工業互聯網平台，賦能更多的中國企業走向世界。

最後，周雲杰稱，未來海爾將堅守主業，聚焦實業，聚焦在智慧家庭、產業互聯網、大健康三個賽道上，為建設製造強國、品牌強國貢獻力量。應該說，人工智能是中國企業的時代機會，相信會有更多的中國企業不斷創造出享譽世界的中國品牌。