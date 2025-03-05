兩會｜國防和軍隊建設取得重要進展　堅持獨立自主的和平外交政策

2025年，第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕，總理李強發表政府工作報告，提到過去一年，中國國防和軍隊建設取得新的重要進展，將堅持獨立自主的和平外交政策。



第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕。（新華社）

國務院總理李強5日在政府工作報告中表示，過去一年，國防和軍隊建設取得新的重要進展。新的一年，我們要深入貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊的絕對領導，全面深入貫徹軍委主席負責制，持續深化政治整訓，全力打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰。深入推進練兵備戰，加快發展新質戰鬥力，構建中國特色現代軍事理論體系，堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。抓好軍隊建設「十四五」規劃收官，加緊實施國防發展重大工程，加快推進網絡信息體系建設。協力推進跨軍地改革，優化國防科技工業體系和布局，健全一體化國家戰略體系和能力建設工作機制。各級政府要大力支持國防和軍隊建設，完善雙擁工作機制，鞏固和發展堅如磐石的軍政軍民團結。

第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕。

第十四屆全國人大三次會議今日（5日）上午在北京人民大會堂開幕。

政府工作報告提到，我們要堅持獨立自主的和平外交政策，堅持走和平發展道路，堅定奉行互利共贏的開放戰略，反對霸權主義和強權政治，反對一切形式的單邊主義、保護主義，維護國際公平正義。中國願同國際社會一道，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，積極參與全球治理體系改革和建設，推動構建人類命運共同體，共創世界和平發展的美好未來。