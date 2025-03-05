兩會｜李強：實施科教興國戰略　制定教育強國建設三年行動計劃

國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹今年政府工作任務時提出，深入實施科教興國戰略，提升國家創新體系整體效能。堅持創新引領發展，一體推進教育發展、科技創新、人才培養，築牢中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。



他也提到，要加快建設高品質教育體系。制定實施教育強國建設三年行動計劃。全面實施新時代立德樹人工程，推進大中小學思政課一體化改革創新。



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政府報告寫道，深入實施基礎教育擴優提質工程，健全與人口變化相適應的資源統籌調配機制。加強義務教育學校標準化建設，推動義務教育優質均衡發展，擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育。

報告指出，要辦好特殊教育、繼續教育、專門教育，引導規範民辦教育發展。推進職普融通、產教融合，增強職業教育適應性。分類推進高校改革，扎實推進優質本科擴容，加快“雙一流”建設，完善學科設定調整機制和人才培養模式。普及心理健康教育。建設高素質專業化教師隊伍，加強師德師風建設和教師待遇保障。要緊緊圍繞國家需求和群眾關切推進教育改革發展，加快從教育大國向教育強國邁進。

報告也指出，要推進高水平科技自立自強。充分發揮新型舉國體制優勢，強化關鍵核心技術攻關和前沿性、顛覆性技術研發，加快組織實施和超前佈局重大科技專案。最佳化國家戰略科技力量佈局，推進科研院所改革，探索國家實驗室新型科研組織模式，增強國際和區域科技創新中心輻射帶動能力。

大力支持、大膽使用青年科技人才

報告寫道，要全面提高人才隊伍品質。發揮人才高地和人才平台的輻射作用，加快建設國家戰略人才力量，加強拔尖創新人才、重點領域急需緊缺人才和高技能人才培養。大力支持、大膽使用青年科技人才。建設一流產業技術工人隊伍。完善海外引進人才支持保障機制，最佳化外籍人才服務。深化人才管理和使用制度改革，賦予用人單位更大自主權，推動產學研人才聯合培養和交流。促進人才區域合理佈局，加強東中西部人才協作。深化人才分類評價改革和科教界「帽子」治理，創建以創新能力、品質、實效、貢獻為導向的人才評價體系，鼓勵各類人才潛心鑽研、厚積薄發。