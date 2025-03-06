兩會｜人民銀行行長潘功勝：據國內外經濟金融形勢，擇期降準降息

第十四屆全國人大三次會議新聞中心發佈公告，十四屆全國人大三次會議將於2025年3月6日（星期四）下午3時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國家發展和改革委員會主任鄭柵潔、財政部部長藍佛安、商務部部長王文濤、中國人民銀行行長潘功勝、中國證券監督管理委員會主席吳清就發展改革、財政預算、商務、金融證券等相關問題回答中外記者提問。



現場有記者提問，政府工作報告2025年預期增長5％左右的目標如何實現？國家發展和改革委員會主任鄭柵潔回應指，5％是黨中央經過綜合研判提出的，看了一下去年的經濟發展情況和發展的態勢，去年應該說發展的歷程很不平凡的歷程，經過了前低後揚的令人滿意的成績單，特別是黨中央實施一攬子的經濟政策發揮了作用。

國家發展改革委主任鄭柵潔。（影片截圖）

國家發展改革委主任鄭柵潔3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上說，2024年，中國新產業、新業態、新商業模式，「三新」經濟增加值占GDP比重進一步提高，超過18%。高技術製造業增加值增長8.9%，比規上工業增加值增速快3.1個百分點。

鄭柵潔表示，今年5%左右的經濟增長預期目標，是黨中央、國務院經過綜合研判、科學論證、系統平衡，穩慎提出的。綜合分析，我們制度有優勢、市場有潛力、企業有活力，更重要的是，有直面風險挑戰的勇氣、有解決問題的底氣，今年實現5%左右的目標有基礎、有支撐、有保障，我們對此充滿信心，他也引用一句話稱「關關難過關關過，前路漫漫亦燦燦。」

財政赤字規模達5.66萬億元 藍佛安：今年財政政策更積極

財政部部長藍佛安3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，今年財政政策更加積極，可以理解為持續用力、更加給力。其中，在赤字安排上更加給力。今年赤字率按4%左右安排，赤字規模達到5.66萬億元，比去年增加1.6萬億元。赤字水準和赤字規模均為近年最高，逆週期調節力度進一步加大。

財政部部長藍佛安3月6日在十四屆全國人大三次會議經濟主題記者會上表示，今年財政政策更加積極，可以理解為持續用力、更加給力。（影片截圖）

商務部：對外開放，對內放開，滿足各種層次消費需求

商務部部長王文濤指出，2025年，要把擴消費和惠民生結合起來，統籌商品消費和服務消費，推出更多務實管用舉措。其中，以舊換新「加力擴圍、惠民升級」，擴大「換新」補貼的品類範圍。

王文濤稱將商務部秉持對外開放，對內放開的原則。對外開放，包括提供便利政策，外國人來華簽證和住宿等，培育面向國際的教育醫療市場；對內放開方面，開展養老托幼等服務，提振服務消費惠民行動。

商務部部長王文濤。（影片截圖）

人民銀行行長潘功勝：將擇期降準降息

中國人民銀行行長潘功勝指出，今年將根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降准降息。目前金融機構存款準備金率平均為6.6%，還有下行空間，還可研究降低結構性貨幣政策工具利率。進一步擴大科技創新和技術改造再貸款規模，拓寬政策支援的覆蓋面。

中國人民銀行行長潘功勝。（影片截圖）

中國證券監督管理委員會：去年市場分紅金額創歷史紀錄

中國證券監督管理委員會主席吳清指出去年市場分紅金額創歷史紀錄。

中國證券監督管理委員會主席吳清。（影片截圖）

兩會・人大開幕｜李強：2025年GDP增長預期目標為5%左右