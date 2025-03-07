兩會·直播｜王毅：芬太尼是美方自身的問題

十四屆全國人大三次會議於周五（3月7日）上午10時，在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請中共中央政治局委員、外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問，《香港01》全程直播。



王毅表示，2024年是國際格局深刻演變的一年，也是中國改革發展闊步前行的一年。中國外交在習近平總書記領航掌舵下取得重要進展，為高質量發展營造了良好外部環境，為變亂交織的世界帶來了寶貴的穩定性，人類命運共同體建設邁出新的堅實步伐。

王毅說，今年的國際形勢依然充滿挑戰，但中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，把握時代潮流，捍衛國際公平正義，維護世界和平穩定。

外交部長王毅。（香港01直播截圖）

元首外交成果豐碩

中央人民廣播電視總台央視記者：在推進中國特色大國外交的進程當中，元首外交發揮着非常關鍵非常重要的引領作用，您能否具體介紹一下元首外交在過去這一年取得哪些成果？今年又會有哪些新看點？

王毅：元首外交是中國外交的最高形式。過去一年，習近平主席親自擘畫、身體力行，元首外交成果豐碩，一幕幕精彩畫面仍歷歷在目。從和平共處五項原則70周年紀念大會、中非合作論壇北京峰會，到中阿合作論壇，三大主場外交樹立起全球南方攜手共進的新標桿。從歐洲到中亞，從金磚到拉美，四次重要出訪匯聚起世界團結合作的新動能。習近平主席還接待了眾多外國政要和友人，130多場外事會談會見，續寫了中外友誼的新佳話。

作為大國大黨領袖，習近平主席以全球視野和時代擔當，引領中國外交守正創新，穩健前行，推動中國與世界的關係發生積極和深遠的變化：一是中國的外交政策主張尤其是習近平主席提出的重大理念倡議，越來越得到國際社會的歡迎和支持；二是中國在應對各種全球性挑戰、解決熱點難點問題上發揮的積極作用，越來越受到世界各國的期待和讚許；三是中國式現代化道路的成功和啟示，也得到越來越多國家的認同和借鑒。

2025年對中國和世界都是一個重要年份，元首外交將迎來新的高光時刻。就在上個月，習近平主席出席亞洲冬運會開幕式，拉開了今年主場外交的序幕。我們還將隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，舉行上海合作組織峰會等一系列重大活動。習近平主席預定開展數起重要外訪。元首外交將書寫中國同世界雙向奔赴、相互成就的新篇章。

王毅說，元首外交是中國外交的最高形式。（香港01直播截圖）

中俄關係不會受第三方干擾

俄羅斯塔斯社記者：去年以來，中俄領導人密集互動，兩國關係健康發展。也有一些人擔心，近期俄美開展對話，會不會影響中俄戰略協作。您如何看待中俄關係？

王毅：中俄關係每年都會被問到，但角度每次都不同。我要強調的是，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。

雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏，因為這樣最符合兩國人民的根本利益，也符合時代發展進步的方向。中俄已探索出一條「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動蕩世界中的恒量，而不是地緣博弈里的變量。

去年是中俄建交75周年，習近平主席和普京總統三次面對面會晤，共同引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係邁向歷史新階段。

今年是二戰勝利80周年，中俄兩國曾分別在亞洲和歐洲主戰場浴血奮戰，為世界反法西斯戰爭勝利付出了巨大民族犧牲，作出了重大歷史貢獻。雙方將以共同紀念這一重要歷史節點為契機，弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

王毅說，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。（香港01直播截圖）

以中國的確定性穩住不確定的世界

新華社記者：2024年的中國外交為動蕩不安的世界注入了寶貴的穩定性。2025年的國際形勢可能會更加變亂交織，您覺得中國外交又將發揮什麽作用？

王毅：正如你所說，當今世界變亂交織，確定性日益成為全球稀缺資源。各國尤其是大國作出何種抉擇，將決定時代方向、影響世界格局。中國外交將堅定不移地站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，將以中國的確定性穩住不確定的世界。

我們將做捍衛國家利益的堅定力量。中國人民有著自強不息的光榮傳統，我們從不惹事，更不怕事。任何極限施壓、威脅訛詐，都無法撼動14億中國人民的眾志成城，都不能阻擋中華民族偉大復興的歷史步伐。

我們將做維護世界和平穩定的正義力量。繼續拓展平等、開放、合作的全球夥伴關係，積極踐行中國特色熱點問題解決之道，與全球南方譜寫團結自強的新篇章。我們將用事實證明，和平發展這條路是行穩致遠的光明大道，也應當成為世界各國的共同選擇。

我們將做維護國際公平正義的進步力量。堅持真正的多邊主義，以人類前途為懷、人民福祉為念，推動共商共建共享的全球治理，恪守聯合國憲章的宗旨和原則，為構建平等有序的世界多極化凝聚更廣泛的共識。

我們將做促進全球共同發展的建設力量。繼續擴大高水平對外開放，同各國分享中國式現代化的廣闊機遇。維護多邊自由貿易體制，營造開放、包容、非歧視的國際合作環境，推進普惠包容的經濟全球化。