黃仁勳：DeepSeek只會推高算力需求　晶片反而更吃緊

DeepSeek橫空出世一度令美股暴跌，外界關注晶片巨頭NVIDIA（輝達，又譯英偉達）的前景是否受影響。不過CEO黃仁勳周三（19日）最新表示，DeepSeek發布的R1模型只會增加對計算基礎設施的需求，對晶片需求可能減少的憂慮是毫無根據的。



今年1月， DeepSeek發布的R1模型引發市場轟動，其僅兩個月便開發成功，成本不到600萬美元，且僅用約2000枚NVIDIA晶片下，R1在關鍵領域的表現就能媲美OpenAI的最強推理模型o1。這引發不少人質疑美國眾多大型科技公司在人工智能模型和數據中心上投入大量資金的意義。

在GTC大會與分析師和投資者會面時，黃仁勳表示，外界先前對「R1可能減少晶片需求」的理解是完全錯誤的，未來的計算需求甚至會變得要高得多。此外，競爭對手的晶片產品無法與NVIDIA的Hopper設計相媲美，而當前Blackwell的性能甚至還要比Hopper強大40倍。

另一方面，黃仁勳在記者會被問及與台灣供應鏈廠商深化合作的策略和目標時指出，NVIDIA與眾多廠商合作僅基於一個理念，即這些公司的卓越表現，輝達與台廠合作，是因為他們是世界級水準的企業，「這就是100%的策略，也是我們公司的核心理念」。