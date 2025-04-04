美國取消中港小額包裹免稅待遇　業界：早有預期　循3方向應對

美國宣布將於美東時間5月2日正式取消中國內地、香港小額包裹免稅待遇，引起市場關注。中國快遞協會周四（3日）代表中國的郵政、快遞企業，對此表示堅決反對。另外，有業界人士表示對免稅紅利將消失早有預期，會從海外倉儲布局、拓展其他市場、高附加價值轉型等三方向應對。



美國總統特朗普（Donald Trump）簽署行政命令，終止中國內地、香港的800美元免稅包裹待遇，而這是中國跨境電商Shein、Temu近年在美國市場快速成長原因之一。

小額豁免條款讓中國電商躲過美國進口關稅。（Reuters）

中國快遞協會表示，近年來，中國的郵政、快遞企業通過國際寄遞網路將跨境電商包裹送達美國消費者手中，滿足他們的個性化消費需求，幫助他們降低生活成本，提高生活品質。美方政策嚴重損害國際貿易環境，也嚴重損害美國消費者利益，尤其是依賴跨境電商購物的美國家庭和年輕群體的利益，將導致他們的購物支出增加，收貨速度降低。

中國快遞協會希望美方能夠糾正錯誤做法，採取必要措施，為跨境電商和國際寄遞發展營造公平、可預期的政策環境；通過中美雙方郵政、快遞企業的良好合作，繼續為美國消費者獲取心儀的商品提供更穩定、更便利的國際寄遞管道。

另一方面，業界清楚免稅紅利消失遲早會發生，因此提早布局因應。例如去年起，Temu便往半託管模式轉型，鼓勵商家透過海外倉儲備貨，實現「本地化銷售」。去年6月，Shein也推出半託管模式，並積極地推進海外倉儲建設。

圖為2023年11月，Shein在美國印第安納州（Indiana）開設的一家工廠。（Getty）

深圳碩騰科技有限公司負責人羅暢表示，美國是全球最大消費市場，大多數供應商還是會受到新政影響。他透露，在美國加稅預期下，囤貨需求激增，第一季生意暴漲，但接下來短期內恐將呈現下滑態勢。

一名熟悉Temu業務的人士直言降低對於美國市場依賴也是應對策略之一，接下來Temu的發展重點將放在拓展歐洲、拉美、東南亞等新興市場上，減少美國市場權重佔比，因這些新興市場已經展現出強烈需求。業者又提到，美國加稅政策將反映在產品報價表上，漲價不可避免。他坦言，中國價格優勢消失後，若要在供應商競爭間出線，必須從成本優先轉為價值優先，轉往高附加價值發展，這也是轉型升級的契機。

江蘇新帑健康科技有限公司負責人杜傳奎則認為，短期內出口生意會受關稅政策衝擊，但由於其產品無其他國家可替代，因此相比美國製造仍然有價格優勢」。另一名商家則表示，未來公司將加強研發投入，創造產品技術溢價。