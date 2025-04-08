關稅戰│人民日報：中方從不怕事　施壓和威脅絕非打交道正確方式

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）宣布「對等關稅」計劃，官媒《人民日報》重要評論欄目「鐘聲」今日（8日）發表評論文章稱，美方所謂「對等關稅」實質上是強權政治的表現，其信奉的是「強權即公理」，搞的是「美國獨霸」。中國是文明古國，禮儀之邦。中國人民崇尚以誠待人、以信為本。中方從不惹事，但也不怕事。歷史和現實證明，施壓和威脅絕不是同中方打交道的正確方式。



2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

文章稱，美方單方面挑起對華貿易戰，不是一年兩年了，結果如何？中國外貿在壓力下展現強勁韌性，中國經濟始終保持發展和進步。反觀美國，非但沒能實現減少貿易逆差、推動製造業回流等目標，反而使本國企業和消費者承受損失。如今，美方再次揮舞關稅大棒，雖短期內會造成一定負面影響，但中國應對衝擊有底氣、有信心。

文章稱，中國是超大規模經濟體，產業體系完備，正在從製造大國邁向製造強國，對聯合國統計分組中幾乎全部國家和地區都有進出口記錄，是150多個國家和地區的主要貿易夥伴。中國堅定不移加強同各方的合作共贏，不僅賦能各方發展，也增強了自身的發展韌性，完全有能力應對挑戰。

文章稱，中國對外開放的大門只會越開越大，繼續以自身開放為世界貢獻新機遇。中國將穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，實施高水平的貿易和投資自由化便利化政策，打造市場化法治化國際化的一流營商環境，同各方一道推動普惠包容的經濟全球化。