特朗普政府擬放寬對中國船隻徵費計劃　外交部：立即停止錯誤做法

路透社引述消息人士指，美國特朗普政府正考慮放寬準備對中國船隻徵收「停靠費」的計劃，原因是收到業界大量負面反饋和反對聲音。



中國外交部發言人林劍9日（周三）表示，敦促美方尊重事實和多邊的規則，立即停止錯誤做法。



林劍表示，徵收港口費，對貨物的裝卸設備加徵關稅等措施，損人害己。既推高了全球的海運成本，擾亂了全球產供鏈的穩定，也會增加美國國內的通脹壓力，損害美國消費者和企業的利益，最終也無法振興美國的造船業。我們敦促美方尊重事實和多邊的規則，立即停止錯誤做法。

圖為美國洛杉磯與長灘港口外，正在排隊等候入港的貨船。（Reuters）

根據路透社報道，華府的修訂內容包括推遲實施日期及更改附加費模式，減少對船公司的財務衝擊。同時亦考慮改為按船隻噸位收費，擁有較少中國船隻的船公司收費較少，運輸零售貨品的收費較低等。美國貿易代表辦公室（USTR）仍在草擬細節，暫未有最終定案。

向泊岸中國建造船隻收最多300萬美元附加費

根據USTR現行建議，美國準備向每艘中國建造或有關連的船隻、每次停泊美國港口時徵收最多300萬美元的附加費，以扭轉中國造船業壟斷市場的局面。

包括運輸業在內的美國很多行業持份者紛紛表示反對上述建議，認為只會大幅增加美國民眾承擔的運輸成本，甚至難以運貨至美國。