外交部：中國有能力、有底氣應對各種風險挑戰

外交部發言人林劍周三（4月9日），在例行記者會上表示，「無論國際風雲如何變幻，中國經濟都有扎實的基礎實現穩定發展，也有充足的動力破浪前行。中國有能力、有底氣應對各種風險挑戰。」



被問到，當前世界經濟正面臨單邊主義抬頭的嚴峻考驗，貿易戰給全球經濟復蘇前景籠上陰雲，個別國家的關稅政策加劇世界格局走勢的不確定性。但同時，中國對外資的「磁吸力」依然強勁，外企高管近期密集訪華，重大項目接連落地。一些外媒和跨國公司高管坦言「放棄中國市場，等於放棄未來十年的增長門票」，「看好中國」、「上調中國」、「做多中國」成為國際工商界熱詞，反映出國際社會仍對中國經濟的引擎作用抱有高度期待，對此有何評論？

林劍表示，無論國際風雲如何變幻，中國經濟都有扎實的基礎實現穩定發展，也有充足的動力破浪前行。中國有能力、有底氣應對各種風險挑戰，「因為我們有黨中央的堅強領導，有中國特色社會主義制度的顯著優勢，有多年來持續快速發展積累的厚實基礎，有超大規模市場和完整產業體系，更有14億多中國人民的團結努力。」外部衝擊改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質量發展紮實推進、新質生產力蓬勃發展的穩固趨勢。

林劍說，「中國的平穩發展為當前的動蕩世界注入了寶貴的穩定性。」作為全球第二大經濟體，中國對全球經濟增長貢獻率連續多年保持在30%左右，一直是世界經濟增長的主引擎。作為世界第二大商品消費市場，中國擁有全球最大規模中等收入群體，持續釋放的消費潛力將越來越多的「中國需求」轉化為「世界機遇」。中國經濟向「新」而行，新技術新產品新業態加速湧現，不斷賦能各國共享科技紅利。中國堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，推動貿易投資自由化便利化，把共同發展的「蛋糕」越做越大。中國踐行高水平對外開放承諾，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國經濟每個百分點的增長都為各國企業帶來更多利好。

林劍稱，「中國願同各方一道，堅持真正的多邊主義，共同反對各種形式的單邊主義、保護主義，攜手抵禦風險挑戰，推動實現普惠包容的經濟全球化。」