李強主持經濟形勢座談會　華為離職天才少年彭志輝出席受關註

《央視新聞》報道，4月9日，國家總理李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取對當前經濟形勢和下一步經濟工作的意見建議。智元機器人創始人彭志輝出席會議，因其華為離職天才少年的身份備受關註。



專家和企業家代表張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆等先後發言

李強主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。

座談會上，專家和企業家代表張斌、李迅雷、沈建光、萬敏、鄭津、彭志輝、王鉆等先後發言表示，中國經濟運行總體平穩、向新向好，發展新動能加快壯大。

華為離職的「天才少年」彭志輝。（微博）

內媒《澎湃新聞》介紹，萬敏是中國遠洋海運集團有限公司黨組書記、董事長。鄭津是廣西柳工集團有限公司董事長、自治區科協副主席。彭志輝是智元機械人聯合創始人兼首席技術官。王鑽是福建縱騰網絡有限公司總裁。

智元機器人聯合創始人兼首席技術官彭志輝（前排右一）。（央視新聞）

其中，彭志輝因其「華為天才少年」的身份備受關注。據介紹，彭志輝出生於1993年，是B站（bilibili）百大UP主「稚暉君」。

2020年，彭志輝以「華為天才少年計劃」最高檔年薪201萬元（人民幣，下同），加入華為團隊，從事昇騰AI芯片和AI算法相關研究工作。彭志輝於2022年年底從華為離職，2023年2月聯合創立智元機器人。

演示畫面。（智元機器人公眾號）

2023年8月發布首款人形機器人「遠征A1」；2024年打造上海首座人形機器人量產工廠，今年1月下線突破千台；今年3月10日發布首個通用具身基座大模型GO-1，降低了具身智能門檻，並成功部署到智元多款機器人本體。

演示畫面。（智元機器人公眾號）

靈犀X2可以騎自行車。（影片截圖）

3月11日上午，上海AI企業智元機器人宣布其新款人形機械人靈犀X2上線，這款機械人會踩滑板車、玩平衡車以及騎自行車，還能實現毫秒級的交互反應。靈犀X2的潛在應用領域極為廣泛，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保姆、保潔。