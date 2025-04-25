神舟二十號成功與太空站天和核心艙交會對接　歷時約6.5小時

據中國載人航天工程辦公室消息，神舟二十號載人飛船入軌後，於北京時間周四（24日）晚上11時49分，成功對接太空站天和核心艙徑向端口，整個對接過程歷時約6.5小時。



神舟二十號發射升空。（香港01直播截圖）

按任務計劃，3名航天員隨後將從飛船進入天和核心艙。神舟十九號航天員乘組已做好迎接「神二十」航天員乘組進駐各項準備工作。

此次任務是太空站應用與發展階段第5次載人飛行任務，也是載人航天工程第35次飛行任務。任務主要目的是：與神舟十九號乘組完成在軌輪換，在太空站駐留約6個月，開展太空科學與應用實（試）驗，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行太空碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設備安裝與回收等任務。

神舟二十號載人飛船是於周四下午5時17分發射，飛行乘組由陳冬、陳中瑞、王杰組成，陳冬擔任指令長。5時35分，神舟二十號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，發射取得圓滿成功。