中國外交部翻譯大神如何煉成？　外交學院老師揭秘三大條件

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-22 12:51

中美兩國在3月18日至19日於阿拉斯加安克雷奇舉行「2+2」高層戰略對話，其中曾被譽為「兩會最美女翻譯」的張京在中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方「反擊」16分鐘後，以流暢的英語翻譯轉述，引起內地網民廣泛關注。 究竟要成為外交部的翻譯人員有多難？外交學院的高級翻譯老師王燕透露，不是英語好就可以的，翻譯人員還需熟悉外交業務及擁有良好的心理素質。

張京引起內地網民廣泛關注（點圖放大）：

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官媒《參考消息》報道指，外交部翻譯室是負責中國領導人重要外事活動翻譯工作的骨幹力量。這裡集結了英、法兩個語種的高級翻譯人才，大約七八十人。前翻譯室副主任許暉曾向外界透露，這支高級翻譯隊伍平均年齡只有31歲，其中女姓佔全體人數70%。

外交學院的高級翻譯老師王燕表示，在她的學生中，例如被譽為前任總理溫家寶「首席翻譯」的張璐，以及張京都是在上學時就成了佼佼者。這不僅是指她們在各類英語比賽、翻譯大賽中成績優異，更包括個人綜合素質全面，如遇事不慌亂、淡定，知識面豐富，氣質嫻雅等。

外交部翻譯司西葡語處處長張璐（點圖放大）：

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王燕指，高級翻譯「不是光英語好就可以的」，譬如曾為前任總理朱鎔基擔任翻譯的朱彤，在校成績處於中上等，但外交學院老師發現朱彤講話簡短幹練、不囉嗦、咬字清楚，談吐令人舒適，具備成為高級翻譯的潛力。

王燕說，外交部選拔高級翻譯主要看重三點，「一是踏實的語言基礎、優秀的語言能力；二是熟悉外交、外事業務；三是綜合能力，良好的心理素質」。

王燕又表示，出色的高級翻譯不一定是帥哥美女，只不過近年來學院培養的高級翻譯人才本身外形條件也比較出色，加之媒體的放大，因此受到外界追捧。

姚夢瑤「小清新」的氣質受到歡迎（點圖放大）：

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據著名翻譯家、上世紀80年代擔任外交部翻譯室主任的過家鼎介紹，每年進入翻譯室的新成員首先要參加近一年的「魔鬼訓練」，期間將每天做大量的聽力、口譯和筆譯的練習。

王燕又指，高級翻譯要做到「需要的時候在身邊，不需要的時候看不見。尤其不能跟領導人搶鏡頭」。當遇到直播畫面時，翻譯跟領導人之間需要保持在「既不會被拍攝到，也能聽到領導人說話聲音、並讓領導人聽見翻譯」的適當距離上。