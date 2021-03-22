建黨百年︱中共中央明天舉行發布會　介紹相關慶祝活動

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-03-22 14:45

2021年是中國共產黨成立100周年，中共中央將於3月23日舉行專門發佈會介紹相關慶祝活動。

中共建黨100周年，中國將開啓大規模慶祝活動。（VCG）

3月22日，官方央視報道稱，參加發佈會的官員有分管日常工作的中宣部副部長王曉暉，以及來自中共中央組織部、中共中央黨史和文獻研究院、中國文化和旅遊部、中共中央軍委政治工作部的官員。

在稍早前的2月1日，中共總書記習近平在與黨外人士座談時表示，2021年是實施「十四五」規劃、全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年，將隆重慶祝中國共產黨成立100周年。

另外，1月6日，主管宣傳領域的中共政治局常委王滬寧在「全國宣傳部長會議」上強調，「要舉全戰線之力組織開展慶祝中國共產黨成立100周年宣傳教育，生動鮮活講好中國共產黨故事」。

基於這一特殊時間節點，習近平在今年初稱，中共中央決定於2021年在黨內開展黨史學習教育，以激勵全黨不忘初心、牢記使命，在新時代不斷加強黨建。

在2020年底起，中國多個地方開始預熱慶祝中共建黨百年。慶祝黨建題材也成為中共宣傳部門扶持的重點，一批主旋律獻禮片也在籌備中，其中包括《紅船：開天闢地》《將星傳奇》《鄧小平小道》等。