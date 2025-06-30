內地局部恢復進口日本水產　胡錫進：老百姓跟著政府態度走最明智

中國海關總署周日（29日）表示，中方決定有條件恢復日本部份地區水產品，但福島縣、群馬縣等10個都縣除外。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，「近兩年前的抵制和今天的恢復決非彼此矛盾的。在如此重大的安全問題上，我深信，中國人民的利益在哪裡，政府的行動就會指向哪裡」。



胡錫進。（資料圖片）

2023年8月31日，日本福島縣，一名顧客正在選購當地捕獲的海鮮。（Reuters）

胡錫進稱，日本啟動排放核污染水發生在2023年8月，當時中日發生尖銳衝突。現在事情過去將近兩年，中國政府做出恢復日本部分地區水產品進口的決定。他認為，「我們作為中國老百姓在這個問題上跟著政府的態度走，這是最為明智，也最能保障我們大家集體利益的選擇」。

胡錫進稱，沒有任何人的信息比政府多，而政府處理這個問題又只會從中國人民的利益出發，不可能從日本的利益出發。今年在國際原子能機構組織下，中方專家赴日本福島採集了多種不同樣本，實施獨立取樣檢測，這些為恢復進口日本水產品不對中國人的安全構成任何風險提供了科學依據和保障。

胡錫進稱，有人可能擔心北京受到東京的壓力，不得不做出讓步。他認為，「這種擔心不能不說是多餘的。中國政府在原則問題上硬懟美國都毫不含糊，怎麼可能會在中日之間拿中國人的安全做交易？它完全是不可思議的事情」。