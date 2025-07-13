娃哈哈世紀遺產爭奪戰　3人自稱創辦人兒女要求驗DNA分384億身家

娃哈哈集團創辦人、內地前首富宗慶后去年離世，其女兒宗馥莉成為接班人兼董事長。宗馥莉近日因遺產糾紛在香港被起訴，三名原告自稱是她的「同父異母弟妹」，他們入稟本港法院要求凍結其名下滙豐銀行帳戶內18億美元資產（約141.3億港元）。



內媒《封面新聞》13日報道更指，這場遺產爭奪戰已在香港和內地法院形成跨境雙線訴訟格局，三名原告除要求獲得宗慶后生前承諾的三筆共值21億美元（約164.7億港元）的信託基金權益，又已向杭州法院申請調取宗慶后的血液樣本進行DNA比對，要求分割娃哈哈集團29.4%股權，按當前市值計算價值超過200億元人民幣（約219億港元），兩筆資產若以港元計算近384億。



宗馥莉。（微博）

3原告在港要求凍結宗馥莉名下18億美元資產

綜合美媒彭博社及《封面新聞》報道，宗繼昌、宗婕莉及宗繼盛自稱是娃哈哈集團董事長宗馥莉的「同父異母弟妹」，均為美國籍。3人要求獲得宗慶后生前承諾的三筆信託基金權益，每筆價值7億美元（約54.9億港元），即合共約164.7億港元。

3人律師表示，宗慶后曾要求下屬協助他們在香港滙豐銀行設立信託。3人起訴至香港高等法院，要求凍結宗馥莉名下香港滙豐銀行一個賬戶內18億美元資產（約141.3億港元），3人又指控宗馥莉擅自轉移資金。

代表宗馥莉的律師表示並不接受這些證據，又強調宗馥莉未曾接獲過宗慶后的相關指示。香港方面的法官則指出，擔心自己的命令可能會干擾杭州法院的案件，宣布將在約2個月後作出判決。

2023年4月7日，宗慶后現身中國國際飲料工業科技展。（視覺中國）

3原告向內地法院要求驗DNA兼分割娃哈哈近3成股權

《封面新聞》報道指，血緣關係的法律確認成為關鍵戰場，原告已向杭州法院提交宗繼昌1989年出生證明，並申請調取宗慶后2023年在浙江大學醫學院附屬第一醫院的血液留存樣本進行DNA比對。若DNA鑒定成立，根據內地《民法典》第1071條，其繼承權將得到法律確認。

此外，三位原告又已於杭州法院提起確權之訴，要求分割娃哈哈集團29.4%股權，按當前市值計算價值超過200億元人民幣（約219億港元）。

報道引述熟悉娃哈哈內部的人士稱，此事屬於家族內部事務，目前對公司運營及業務並無影響，娃哈哈目前不會回覆任何信息，但對該案件的發展表示擔心。