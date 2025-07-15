天舟九號貨運飛船發射瞄準今晨升空

為神舟二十號、神舟二十一號航天員乘組運送物資的天舟九號貨運飛船，瞄準7月15日清晨5時34分，在文昌航天發射場發射升空，預定將由長征七號遙十運載火箭搭載。



圖為2025年7月12日，天舟九號船箭組合體轉運至發射區，將於近日擇機發射。（中國載人航天微信公號圖片）

約攜6噸重補給物資 包括兩套飛天艙外航天服

天舟九號可為空間站在軌運營，以及和航天員長期駐留提供有力保障和支撐。飛船發射後將對接於核心艙後向端口，主要為航天員送上駐留物資、艙外服等出艙消耗物資，保障平台安全運行的維修備件和推進劑、應用任務各類載荷和樣品等。

這一次天舟九號貨運飛船計劃攜帶大約6噸重的補給物資，主要用來保障神舟二十號和神舟二十一號兩批航天員乘組在軌生活、工作所必備的物品。

特別值得關注的是，這次將送上2套全新的飛天艙外航天服，為中國自主研制，其設計壽命由原來的3年15次，大幅提升為4年20次。

另外，中國空間站的太空健身房設備將再次升級，這次將送上一套全新的核心肌肉鍛煉裝置，有助於航天員在太空微重力環境下避免肌肉萎縮的問題。此外，還有2套前沿的空間科學實驗裝置升空。