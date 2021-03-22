康明凱案在北京一審開庭　法院審理後擇期宣判

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-22 21:05

在加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）被指控從事間諜活動案件審判後，另一名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）案件3月22日在北京市第二中級人民法院開庭審理。

3月22日，據央視新聞消息，因案件涉及國家秘密，北京市第二中級人民法院依法對加拿大籍被告人康明凱為境外刺探國家秘密、情報案，不公開開庭進行了審理，康明凱及其辯護律師到庭參加訴訟。北京市第二中級人民法院將依法擇期宣判。

針對康明凱一案，加拿大駐中國大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）表示，「我們多次要求旁聽對康明凱的庭審，但都被拒絕。現在我們看到庭審程序本身不透明，我們對此非常不安。」

美國駐華大使館代理公使柯有為（William Klein）表態稱，美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說過，在處理加拿大遭到拘留的公民案件時，美國將把他們視為美國公民對待。

令人關注的是，在康明凱開庭當日，有來自26個國家的28名外交官聚集到法院門外，他們包括美國、英國、德國、澳洲、新西蘭、荷蘭和捷克的外交官。

此前3月19日，斯帕弗一案在遼寧省丹東市中級人民法院開庭。據報道，審訊現場有來自8個國家的10名外交人員想參加旁聽。不過，由於案件涉及國家秘密，這些外交官不準進入審判大廳。

2018年12月10日，康明凱因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，被北京市國家安全局依法審查。同日，斯帕弗也因涉嫌從事危害中國國家安全的活動，被北京市國家安全局依法審查。

資料顯示，康明凱擁有美國哥倫比亞大學的碩士學位，精通普通話、英文及法文，曾被派駐北京、香港，亦在紐約聯合國總部擔任過戰略通訊專家。

2017年2月，康明凱加入國際危機組織，擔任東北亞高級顧問，研究分析中國、日本和朝鮮半島的外交事務和全球安全問題等。

此外，康明凱與中國最密切的聯繫是他曾出任加拿大駐北京和駐香港的外交官。