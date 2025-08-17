內蒙古突發山泥傾瀉　野外露營者1人獲救8人遇難4人失聯

內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗16日深夜突發山洪（山泥傾瀉），導致野外露營的13人失聯。據新華社消息，截至17日早上10時，已有1人獲救，8人不幸遇難，另有4人仍下落不明，目前搜救工作仍在進行。



事發時間為8月16日22時許，地點在烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游。

內蒙古突發山洪致野外露營者被沖走，1人獲救8人遇難4人失聯。

災害發生後，當地消防救援隊伍立即調派專業力量趕赴現場展開處置。應急管理部亦第一時間作出部署，要求全力組織救援，核清失聯人員情況，並派出工作組赴現場指導。相關部門領導隨後透過網絡連線，與內蒙古自治區應急管理廳、消防救援總隊及救援現場保持溝通，持續調度和指導救援。

據了解，烏拉特後旗位於內蒙古西部，常住人口約五萬人，總面積達2.5萬平方公里，北與蒙古國接壤。當地地處陰山北麓，地形由南部河套平原及北部丘陵與高原構成。

目前，當地救援部門正全力搜尋失聯人員，搜救工作仍在持續進行中。