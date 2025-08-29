直播·抗戰勝利80周年｜外交部介紹堅持和平發展有關情況

周五（8月29日）上午10時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動新聞中心將舉辦第二場記者招待會，外交部副部長馬朝旭介紹堅持和平發展、推動構建人類命運共同體有關情況，並回答記者提問。《香港01》全程直播。



外交部副部長馬朝旭。（香港01直播截圖）

外交部副部長馬朝旭：

主持人好，各位記者朋友，大家上午好！很高興出席今天的記者會，就中國堅持和平發展、推動構建人類命運共同體介紹有關情況。

中國人民抗日戰爭的偉大勝利，是中華民族從近代以來陷入深重危機走向偉大復興的歷史轉折點，對世界各國人民奪取反法西斯戰爭的勝利、爭取世界和平的偉大事業產生了重大而深遠的影響。新中國成立後，中國堅持獨立自主的和平外交政策，提出和平共處五項原則,倡導促進世界多極化和國際關係民主化，為世界和平發展事業作出重要貢獻。

進入新時代，世界百年變局加速演進，多重風險交織疊加，和平赤字、發展赤字、安全赤字、治理赤字不斷加重，人類社會再次來到關鍵十字路口。習近平主席站在歷史的高度，著眼中國人民和世界人民的共同利益，以大黨大國領袖的寬廣戰略視野、卓越政治智慧和深厚世界情懷，準確把握人類社會發展大勢和演變規律，高瞻遠矚地提出構建人類命運共同體重大理念，回答了「人類向何處去」的世界之問、歷史之問、時代之問，在歷史轉折關頭為世界和平發展指明了方向，為人類共同進步凝聚了強大共識。

習近平主席指出，人類是一個一榮俱榮、一損俱損的命運共同體。各國不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上。小船經不起風浪，巨艦才能頂住驚濤駭浪。人類命運共同體，就是每個民族、每個國家的前途命運都緊緊聯系在一起，應該風雨同舟，榮辱與共，努力把我們生於斯、長於斯的這個星球建成一個和睦的大家庭，把世界各國人民對美好生活的向往變成現實。

2013年，習近平主席在莫斯科國際關系學院首次提出世界「越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體」。2015年，習近平主席在第70屆聯大一般性辯論上明確構建人類命運共同體「五位一體」總體框架。2017年，習近平主席在聯合國日內瓦總部演講中提出建設「五個世界」的努力目標。

在2023年12月召開的中央外事工作會議上，習近平主席發表重要講話，進一步明確了構建人類命運共同體科學體系的「四梁八柱」，即以建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界為努力目標，以推動共商共建共享的全球治理為實現路徑，以踐行全人類共同價值為普遍遵循，以推動構建新型國際關系為基本支撐，以落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議為戰略引領，以高質量共建「一帶一路」為實踐平台，推動各國攜手應對挑戰、實現共同繁榮。

構建人類命運共同體，繼承和發揚了新中國成立以來的外交理念、戰略思想和優良傳統，並在波瀾壯闊的中國特色大國外交實踐中不斷豐富發展。這一重大理念源於對國家交往關系的合理性設計，源於國際社會的普遍共識和共同期盼，也源於中國的大國責任和擔當。它為國際關系確立新思路，為全球治理提供新智慧，為國際交往開創新格局，為美好世界描繪新願景。它超越了集團政治的「小圈子」規則，超越了實力至上的霸道邏輯，超越了少數西方國家自詡的「普世價值」，形成共建美好世界的最大公約數。

在各方攜手努力下，構建人類命運共同體已經從中國倡議擴大為國際共識，從美好願景轉化為豐富實踐，從理念主張發展為科學體系，實現了從雙邊到多邊、從區域到全球、從發展到安全、從合作到治理的歷史跨越，取得全方位、開創性的豐碩成果。

國際社會普遍認為，構建人類命運共同體理念超越利己主義和保護主義，打破了個別國家唯我獨尊的霸權思維，反映出中國對人類發展方向的獨到見解，對於推動各國團結合作、共創人類美好未來具有重要意義。很多國際人士表示，「人類命運共同體理念代表了國際社會的心聲」，「為世界帶來和平、發展和希望」。聯合國秘書長古特雷斯說，我們踐行多邊主義的目的，就是要建立人類命運共同體。構建人類命運共同體重大理念，連續8年寫入聯大決議、上海合作組織峰會宣言，8次寫入金磚國家領導人會議宣言，其核心要義被納入聯合國《未來契約》，成為當今世界具有重大標識意義的國際公共產品。

習近平主席指出，夢雖遙，追則能達；願雖艱，持則可圓。構建人類命運共同體是一個需要一代又一代人接力跑才能實現的目標。中國願同世界各國秉持命運與共理念，汲取歷史智慧、展現時代擔當，同舟共濟、攜手前行，朝著構建人類命運共同體的崇高目標不懈努力。

中國日報記者：

黨的十八大以來，習近平主席身體力行、親力親為，開展了精彩紛呈的元首外交，我們也了解到在即將舉行的上合組織峰會期間也會有一系列的雙邊和多邊的外交活動。我想請問您如何看待元首外交對於構建人類命運共同體的戰略指引作用？

外交部副部長馬朝旭：

元首外交是中國外交的最高形式，在中國特色大國外交中發揮著決定性作用。黨的十八大以來，習近平主席親自擘畫，親力親為，親自開展亮點紛呈、高潮叠起的元首外交，共出訪55次，往訪72國，足跡遍布五大洲，接待來華進行國事訪問的外國元首230多人次。

習近平主席同各國領導人深入戰略溝通，面向各國人民開展友好工作，深入闡釋和平發展之理、合作共贏之道、「同球共濟」之策，為變亂交織的世界注入和平力量、穩定力量、進步力量。

習近平主席同俄羅斯總統普京乘坐高鐵、觀看球賽，為哈薩克斯坦總統托卡耶夫慶祝生日，在智利總統博里奇隨身攜帶的《習近平談治國理政》上簽名等等，成就了一段段外交佳話。從國事訪問到主場外交，從國際多邊峰會到國內重要會議，習近平主席深刻闡釋人類命運共同體理念，使這一重大理念的思想內涵不斷豐富，國際共識不斷加深。

當前，中國與世界已經站在奔赴共同命運的新起點上。我們要深入學習貫徹習近平外交思想，以元首外交為引領，推動構建人類命運共同體砥礪前行。