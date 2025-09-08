塔巴風球｜料今日登陸台山至電白一帶　廣東多地宣布停課

內地中央氣象台周日（9月7日）表示，今年第16號台風「塔巴」當日下午已加強為強熱帶風暴級，中央氣象台繼續發布台風黃色預警。氣象台預計，塔巴將於8日淩晨到上午，在廣東台山至電白一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。



圖為截至9月7日下午6時00分，內地中央氣象台對塔巴的預測路徑。（中央氣象台圖片）

受塔巴影響，周日晚上8時起24小時內，南海北部的部分海域和廣東中西部沿海風力可達9至10級，台風中心經過的海域或地區陣風可達13至14級。降雨方面，廣東中南部、廣西東南部有暴雨到大暴雨。其中，廣東西南部局部地區料有特大暴雨，即雨量達250至270毫米。

廣東多地已發布停課通知。周日下午，珠海市教育局已發布停課通知，全市幼兒園、中小學校、中等職業學校、校外培訓機構停課。同日，江門台山、江門新會、江門恩平、陽江相繼發布停課通知。

圖為截至9月7日下午6時00分，內地中央氣象台對塔巴的降雨預報圖。（中央氣象台圖片）

據廣州鐵路微博消息，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，將對部分列車採取調整運行區段、停運等措施，主動規避風險。瓊州海峽客滾運輸於7日下午2時起全線停運，具體覆運時間將視台風影響情況及時發布。