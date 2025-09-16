華女馬爾代夫潛水竟被酒店船遺忘　絕望35分鐘險錄下人生最後畫面

半個月前，擁有9年潛水經驗的中國女遊客徐曼（化名）在馬爾代夫潛水，詎料成為一生難忘的經歷。當時她與朋友張麗（化名）在參加酒店組織的潛水活動時，竟被潛水船遺留在海面，三人連同教練在海上漂流足足35分鐘，靠一根綁著漏氣浮漂的自拍桿求救，最後幸被路過漁船救起。目前，徐曼已向國際專業潛水教練協會（PADI）及馬爾代夫文旅部門投訴，但尚未收到處理進展。



事發於9月1日，徐曼與張麗參加了入住酒店安排的潛水活動。徐曼持有PADI潛水證，並於2024年成為救援潛水員，經驗豐富；張麗則參加遊客體驗項目，由一名潛水教練一對一陪同。潛水船搭載兩名普通工作人員及教練前往潛水點。

潛水過程中，張麗在教練陪同下於5米以上水層活動，徐曼則獨自下潛至10米以下。徐曼表示，她能看到教練與張麗的活動，並確保自己處於教練視線範圍。完成深潛後，她按規定在5米水層適應水壓，卻發現教練未按慣例提前打開象拔浮漂指引潛水船。

浮出水面後，徐曼發現潛水船已在數百米外，教練僅靠手臂揮舞示意，毫無效果。她回憶，當時海下洋流將三人沖離原位，而教練試圖使用的象拔浮漂竟是漏氣的，無法正常立於海面。徐曼提議用自拍桿綁住浮漂求救，卻被教練拒絕，「不知道他哪來的自信，說用不著」。隨著浪花越來越大，三人體力迅速消耗，張麗因缺乏潛水經驗，幾乎無法控制身體，緊抓教練不放。

教練伸手示意潛水船。（封面新聞）

教練揮舞漏氣的象拔浮漂求救。（封面新聞）

徐曼的自拍桿。（封面新聞）

在漂流的後半程，徐曼感覺三個人都會死在那片海域。最終，教練接受建議，將漏氣浮漂綁在自拍桿上舉高揮舞，吸引了一艘路過漁船的注意。三人被救起時，潛水船已完全消失在視野中，附近也看不到小島，若非漁船及時發現，後果不堪設想。

徐曼的隨身錄像設備記錄了事件中的多項不專業操作。事發時，張麗的潛水設備存在故障，主氧氣管無法使用，教練卻未更換氣瓶，直接讓她使用輔助管下水。下水時，兩名工作人員操作不當，幾乎將張麗「丟」入海中，導致其面部直接撞擊水面，教練連聲阻止卻未明確指導正確操作。

張麗的主氧氣管出現故障。（封面新聞）

張麗被協助入水時，教練大喊「NO」。（封面新聞）

更令人震驚的是，潛水船未按常規流程在洋流前端等待遊客，也未在三人未按時浮出水面時展開搜救。從下水到獲救，近一個半小時內，潛水船未發現遊客失蹤。

徐曼回憶，教練試圖充氣的漏氣浮漂和不專業的應對讓她既恐懼又感到荒誕。她還一度關閉了錄像設備，原因是想留點電量，萬一出現最壞的結果，也可以把兩人「最後的畫面」拍下來，作為調查證據，「我擔心我們兩個外國人，出了事都沒有人認真調查」。

漁船船員向潛水船揮舞旗幟，紅圈為綁著浮漂的自拍桿。（封面新聞）

獲救後，徐曼向酒店經理投訴，質疑潛水項目的專業性。令人意外的是，教練轉而為酒店辯護，稱遊客被遺忘「很常見」，且無人受傷不構成意外。酒店經理僅承諾當晚7點前給出解決方案，最終僅為徐曼減免20美元費用，張麗則全額支付。

徐曼透露，教練私下頻繁聯繫她，擔心因事件丟工作，甚至在酒店前台「守株待兔」，確保她們結賬。她又表示，當時因身處偏遠小島，擔心與酒店鬧僵，只得忍氣吞聲。

涉事酒店位置。（封面新聞）

回國後，徐曼將錄像發布至社交平台，揭露事件經過，並向馬爾代夫文旅部門及PADI投訴。網友響應號召，前往訂單平台給涉事酒店差評，導致酒店一度被下架。然而，僅數日後，該酒店更換名稱重新上架。徐曼擔憂，酒店未正視問題，可能讓其他遊客面臨類似風險。

徐曼表示希望更多人看到這件事，避免再有人因不專業操作而遇險，自己將繼續與相關部門溝通，敦促徹查事件並提升潛水活動的安全標準。目前，馬爾代夫文旅部門及PADI尚未回應投訴，事件進展仍待跟進。