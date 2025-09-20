清華學者：中國無意「從外太空俯視地球」　更重視周邊事務

儘管美國的全球影響力正逐步減弱，但中國尚未做好準備，也無意效仿美國在冷戰結束後所扮演的全球領導角色，更不會以「從外太空俯視地球」的姿態主導世界。



清華大學戰略與安全研究中心主任達巍9月18日出席北京香山論壇以「大國關係走向」為主題的分場會議時說，中國更傾向於「從北京看待世界」，更關注周邊地區事務。

中國—以色列學術交流促進會執行董事魏凱莉（Carice Witte）在會上說，美國在過去70至75年間一直是全球主要領導力量。然而，她常常聽到中國朋友提到「美國正在衰落，而中國正在崛起」。她就此向達巍提問：中國崛起後世界會呈現怎樣的面貌？中國的全球治理方式將與過去有何不同？

美國在很多領域都在積極「防範」中國崛起。（Reuters）

達巍回應稱，美國相對衰退與中國崛起的趨勢，並不意味著中國要接替美國的全球主導地位。冷戰結束後，美國曾是唯一的超級大國，試圖推廣一套統一的價值體系與制度模式。對於不接受這一套體系模式的國家，美國往往以制裁施壓，甚至可能發動戰爭。

但他強調，這種「從外太空俯視地球」的視角並非中國的思維方式。中國更傾向於「從北京看待世界」，更關注周邊地區事務，尤其是中亞、東南亞與東北亞等亞洲地區，因為它們與中國有更廣泛的利益聯繫。

國家主席習近平在2025年上海合作組織峰會，提出「全球治理倡議」。（香港01直播截圖）

在先後提出全球發展倡議、全球安全倡議和全球文明倡議之後，國家主席習近平9月1日出席上海合作組織峰會時提出全球治理倡議，呼籲各國共建更公正合理的治理體系，反對陣營對抗和霸凌行徑。

針對上述倡議，達巍在場邊接受媒體採訪時坦言，中國目前尚未呈現出一個足夠具說服力、可操作性強且結構清晰的全球治理願景。

他說：「中國還需要點時間。我們說的都沒錯，但可能需要讓它進一步細化落地。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

