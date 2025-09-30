廣東省委決定：孟凡利任省政府黨組書記

近日，廣東省委決定：孟凡利同志任省政府黨組書記。



李家超（右）在禮賓府與孟凡利（左）見面。（政府新聞處）

官方履歷顯示，孟凡利出生於1965年9月，山東臨沂人，1986年從山東經濟學院會計系商業會計專業畢業後，留校任職。

2000年6月，孟凡利由山東經濟學院財務會計系主任調任山東省財政廳副廳長。2005年7月，他任山東省魯信投資控股集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，2009年7月任董事長、黨委書記、總經理。

孟凡利。（新京報）

2013年3月，孟凡利調任山東省商務廳廳長，2013年7月任煙臺市代市長，後當選市長。2015年4月，他任煙臺市委書記。2017年3月，他任青島市代市長，次月當選為市長。

2020年9月，孟凡利跨省履新，任內蒙古自治區黨委常委、包頭市委書記。2021年11月，他當選為內蒙古自治區黨委副書記，並繼續兼任包頭市委書記。

2022年，孟凡利跨省履新任廣東省委委員、常委、副書記和深圳市委書記。