僅需8元！內地興起「假旅行」代拍　頭等艙打卡圖熱賣

內地「十一」長假旅遊市場火熱之際，一門「假裝旅行」的生意同樣迎來高峰。內媒報道披露，不少商家推出代發朋友圈、代拍旅遊實況圖等服務，讓消費者只需花費最低8元（人民幣，下同），就能買到一張頭等艙實景照片，在社群平台上營造出「高級旅行」的假象。



內媒《藍鯨新聞》報道，這類服務品項繁多，從千里之外的景點定位、風光照片到高價訂製內容一應俱全。內地多數社群平台的貼文會標註IP位置，有人便藉此營造「出國旅行」的假象。單一定位的收費基本在8至50元，實況照片價格則介於3至20元，影片則更貴。這些照片多數可以買斷，以避免重複使用。

內地流行「假裝旅行」的代發朋友圈、代拍旅遊實況圖服務。（藍鯨新聞）

據了解，文章代發通常透過登入買家帳號操作，部分賣家可代發至微信朋友圈、小紅書與抖音等多個平台。若要購買國外定位，價格為40元，並附贈兩張實景照片；如需發九宮格，則需加購，每張10元，共計110元。不過客服提醒，「九宮格並不划算，真正精緻的人喜歡少發幾張，太多就刻意了」。

報道透露，在這門生意背後，許多賣家是身在海外的大陸留學生。他們手頭常備大量「預製照」，在當地打卡定位並不困難。社群平台上，不少留學生會公開常住城市與旅遊行程，方便買家挑選並加價定製。

賣家展示如何使用軟體定位發文。（藍鯨新聞）

另一些職業賣家則將實況照片劃分層級，日常照片最便宜，頭等艙、高爾夫等「高端場景」的價格幾乎是普通照片的兩倍。有些還提供訂製代拍，依買家要求調整角度、光線與效果，甚至可擺放飾品或舉牌。這類收費更高，難度越大價格越貴。例如頭等艙照片，現成圖片每張8至20元，但若要訂製則需500元起，若指定航空公司，價格可能高達1000元。不過有賣家表示，這類訂製必須等到「下次坐飛機的時候」。

至於照片來源，多位賣家拒絕透露，僅表示「不方便說明」，也有人坦言是「買來的」。據悉，不少賣家會長期發布收圖需求，收購價格在每張1至8元之間。