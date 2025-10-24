直播｜中共中央新聞發布會　介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神

10月24日上午10時，中共中央舉行新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。《香港01》全程直播。



10月20日至23日，中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議在北京召開。這次全會是在中國即將勝利完成「十四五」主要目標任務，進入基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期召開的一次重要會議。全會審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，圓滿完成各項議程。

中央政策研究室主任江金權；中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀同志；國家發展改革委黨組書記、主任鄭柵潔；科技部黨組書記、部長陰和俊；商務部黨組書記、部長王文濤；國家衛生健康委黨組書記、主任雷海潮出席新聞發布會，介紹和解讀黨的二十屆四中全會精神。