生前被指比女人還漂亮　百萬網紅羅大美遭劫殺案宣判：主犯獲死刑

2023年7月5日，擁有百萬粉絲、以男扮女裝成偽娘而為人熟悉的網紅「羅大美」（本名尚某鋒）被余金生通過他人約至南陽市區的出租房，隨後被綁架並被藏匿於南召縣一處偏僻民房。其間，羅大美遭暴力逼迫，被迫轉賬200多萬元人民幣。兩日後，羅大美被余金生殺害，屍體被藏於紅薯窖中。



周五（24日），河南省南陽市中級人民法院一審宣判被告人余金生搶劫、故意殺人及被告人沙玉姣、楊恒搶劫一案，以故意殺人罪、搶劫罪判處被告人余金生死刑；以搶劫罪判處被告人沙玉姣死刑，緩期2年執行；以搶劫罪判處被告人楊恒有期徒刑13年；對三被告人依法適用剝奪政治權利、沒收財產、罰金等附加刑，並責令退賠被害人親屬經濟損失。



經審理查明，被告人余金生、楊恒與被害人尚某鋒（羅大美）三人時有交集。余金生在與尚某鋒交往過程中，知道尚某鋒為「網紅」且比較有錢，因自己長期賭博急需用錢，便與同居女友沙玉姣及楊恒多次商議搶劫、勒索錢財。

2023年7月初，楊恒受余金生指使，多次約見尚某鋒未果。7月5日晚，楊恒再次通過微信將尚某鋒誘騙至余金生住處後離開，余金生誘騙尚某鋒並將其手腳捆綁控制，夥同沙玉姣駕駛車輛將尚某鋒轉移至南召縣南河店鎮桑樹坪村其親戚閒置的平房內，期間多次對尚某鋒進行威脅、恐嚇，脅迫尚某鋒向沙玉姣轉賬200餘萬元。7月7日淩晨，余金生在與尚某鋒獨處期間，採取用衣服勒頸部、短刀割刺頸部等方式將尚某鋒殺害，並將屍體掩埋於紅薯窖內。作案後，余金生、沙玉姣二人返回南陽，將作案刀具、塑料膠帶、繩子及尚某鋒所穿衣物拋棄。7月7日下午，余金生返回掩埋屍體現場，對掩埋尚某鋒屍體的紅薯窖再次填埋。

南陽中院審理認為，被告人余金生、沙玉姣、楊恒以非法佔有為目的，採用暴力手段搶劫他人財物，數額特別巨大，其行為均已構成搶劫罪，且是共同犯罪。余金生在搶劫被害人財物後殺人滅口，其行為又構成故意殺人罪。余金生主動提起搶劫犯意、預先準備作案工具、指揮策劃並具體實施搶劫；沙玉姣積極參與預謀並實施了看管被害人、提供收款賬戶、作案後毀滅罪證等行為，二人在搶劫共同犯罪中均為主犯。楊恒事前參與預謀搶劫，誘騙被害人至余金生住處，但未參與後續搶劫及分贓，在搶劫共同犯罪中作用相對較小，屬從犯。據三被告人的犯罪事實、犯罪性質、情節和對於社會的危害程度，遂依法作出上述判決。

據早前報道，羅大美畢業於南陽一所戲劇學校，生前在短片平台上自稱老家在許昌禹州。羅大美在戲劇學校就讀時學習女聲，畢業後曾作為演員在南陽文化宮工作。短片興起後，羅大美男扮女裝飾演「比女人還漂亮」的古裝美女，走紅網絡後在各大平台擁有近300萬粉絲。

由左而右依序是羅大美的妹妹、羅大美的爸爸和羅大美的母親。（極目新聞）

面對媒體，羅大美母親此前曾數度落淚。（影片截圖）

據河南南召警方透露，嫌疑人原計劃綁架勒索羅大美十幾萬元，但卻貪心直接從羅大美帳戶搶劫，要求他轉出數百萬元。羅大美流動資金被劫空後，三名嫌犯更想將羅大美賣至緬甸再賺一筆，但因案發時，中緬雙方正大力打擊電詐犯罪，嫌疑人計劃落空，便將羅大美殺害藏屍。

羅大美的好友介紹，羅大美為人很好，賺錢後開美妝工作室，資助家人、幫助朋友、熱衷公益。2021年7月，河南多地遭遇洪水，羅大美捐款捐物；2023年5月，他還捐款1萬元人民幣幫助一名患有尿毒症的男孩。捐款後，羅大美發文稱，「不管命運如何安排，我們依舊要堅強生活。」好友表示，「他沒想到沒錢人會害他一把」。