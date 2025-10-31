神舟二十一號·直播｜張陸、武飛、張洪章三名太空人出征

神舟二十一號載人飛船，將於10月31日23時44分發射，張陸、武飛、張洪章三名太空人出征。《香港01》將全程直播。



張陸、武飛、張洪章三名太空人出征。（香港01直播截圖）

發言人介紹，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間10月31日23時44分發射神舟二十一號載人飛船。

發言人介紹，此次任務是空間站應用與發展階段第6次載人飛行任務，也是載人航天工程第37次飛行任務。任務主要目的是：與神舟二十號乘組完成在軌輪換，在空間站駐留約6個月，開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

神舟二十一號航天員。（央視新聞）

本次執行載人航天任務的乘組三位航天員涵蓋了中國現役3種航天員類型。張陸、武飛、張洪章3名航天員分別爲航天駕駛員、飛行工程師和載荷專家。其中，航天員張陸執行過神舟十五號載人飛行任務，武飛和張洪章均來自於中國第三批航天員，是首次執行飛行任務。另外，武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，他也是中國目前執行飛行任務時年齡最小的航天員，今年剛滿32歲；張洪章入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。

張陸擔任指令長 曾參與神舟十五飛行任務

航天員張陸執行過神舟十五號載人飛行任務。（新華社）

張陸，男，漢族，籍貫湖南漢壽，碩士學位。1976年11月出生，1996年8月入伍，1999年4月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊一級航天員，陸軍大校軍銜。曾任空軍某訓練基地某團司令部空戰射擊主任，被評為空軍一級飛行員。2010年5月入選為我國第二批航天員。2022年11月，執行神舟十五號載人飛行任務，2023年9月，被中共中央、國務院、中央軍委授予「英雄航天員」榮譽稱號，並獲「三級航天功勳獎章」。經全面考評，入選神舟二十一號載人飛行任務乘組並擔任指令長。

90後武飛入選飛行員寫下新紀錄

武飛入選前是中國航天科技集團有限公司空間技術研究院工程師，他也是中國目前執行飛行任務時年齡最小的航天員。（新華社）

武飛，男，漢族，籍貫內蒙古包頭，碩士學位。1993年10月出生，2021年1月入伍，2015年10月加入中國共產黨，現為中國人民解放軍航天員大隊三級航天員，陸軍少校軍銜。曾任中國航天科技集團有限公司工程師。2020年9月，作為航天飛行工程師入選為我國第三批航天員。經全面考評，入選神舟二十一號載人飛行任務乘組。

張洪章曾任中科院研究員

張洪章入選前是中國科學院大連化學物理研究所研究員。（新華社）

張洪章，男，漢族，籍貫山東鄒平，博士學位。1986年4月出生，2013年7月參加工作，2004年8月加入中國共產黨，中國科學院研究員。2020年9月，作為載荷專家入選為我國第三批航天員。經全面考評，入選神舟二十一號載人飛行任務乘組。