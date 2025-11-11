全運會｜廣東隊林珊奪跳水女子3米板冠軍　實力強橫本屆獲3面金牌

11月11日下午，在廣州舉行的2025年全運會跳水項目女子3米板決賽中，廣東隊選手林珊延續了預賽中越戰越勇的強勁勢頭，在決賽中發揮出色，最終以總成績379.10分奪得冠軍。



全運會之旅 三次均是第一

作為女子跳水3米板實力不容小覷的選手，林珊所有參加過的賽項，全部位列第1。決賽中，她以「三次參賽，三次第一」絕對的實力，在眾多強手中脫穎而出，以完美姿態結束了這次全運會之旅。

林珊除協助廣東隊衛冕跳水女團金牌外，還搭檔陳藝文從預賽到決賽全程領跑，以333.12分取得雙人3米板金牌，比亞軍龍藝萍/司雅杰領先14.22分。

廣東隊選手林珊。（新華社）

林珊2001年出生於廣西壯族自治區，現效力於廣東跳水隊。從小就對體育表現出強烈的興趣，並漸漸顯露出體育天賦，在學校的跑步、輪滑等運動項目上都拿過第一。2008年，年僅7歲的她進入欽州業餘體校練習跳水，2013年便進入了廣東省跳水隊。2017年正式入選國家跳水隊，逐步走向專業舞台。

平穩發展 屢屢奪冠

林珊的國內外賽事中成績斐然。青奧會曾一舉拿下3枚金牌；世錦賽多次奪冠，含男女混合團體、混雙3米板、女子1米板等項目，還實現過混雙3米板兩連冠；亞運會收穫女子1米跳板銀牌。

廣東隊選手林珊在獲勝後向觀眾致意。（新華社）

林珊在比賽後坦言，「能夠在家鄉的舞台上奪金，真的非常開心！這也是我努力的結果。」