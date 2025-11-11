全運會｜山東隊練俊杰贏曹緣　奪跳水男子10米板冠軍

11月11日晚，在廣州舉行的2025年全運會跳水項目男子10米板決賽中，山東隊的世界冠軍練俊杰以總分530.85分擊敗熱門選手北京隊的曹緣，贏得男子10米台冠軍，這也是他的全運會第二金。



練俊杰贏得男子10米台冠軍。（VCG）

全運會之旅 個人全能摘金

本次全運會之旅，練俊杰可謂收穫頗豐。11月3日，練俊杰一天內先後出戰團體10米跳台和3米跳板兩個單項，當天完成12跳，助力山東隊斬獲該項目銅牌。

11月5日，練俊杰以1005.10分的總成績在男子個人全能奪冠，且是該場唯一總分超1000分的選手。值得注意的是，男子個人全能的亞軍得主也是曹緣。

在賽後，練俊杰坦言，在他眼裡，曹緣優秀的作風和對跳水項目付出都值得自己學習，他是「下山的神」，自己雖然奪得冠軍，但也只是「上山的人」。

因傷遠離賽場9個月

練俊杰於2000年出生於廣西梧州，2016年進入國家跳水隊，是首位獲得世錦賽金牌的「00後」男子運動員。

在今年的2月份，為了進一步增強備戰洛杉磯奧運會個人10米台項目的競爭力，練俊杰在練習入水的過程中肩部喙突骨折。這次意外的傷病直接導致練俊杰耽誤了數月系統訓練，9個月未能站上賽場。