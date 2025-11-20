中日關係惡化　外交部：借台灣生事只會給日本找事

高市早苗涉台言論引發中日關係緊張，周四（11月20日），外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，日本應該記住台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。



高市早苗。（Getty）

毛寧說，歷史上，日本曾經強行侵佔台灣，並進行長達半個世紀的殖民統治。日本侵略者在台灣犯下罄竹難書的罪行，書寫了台灣歷史上最黑暗的一頁。今年是台灣光復80周年，日本應該記住台灣是中國的台灣，台灣是否有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。

毛寧表示，如果日本政府在台灣問題上的立場真的沒有改變，日本領導人就不應該將所謂「存亡危機事態」同台灣問題相關聯，不能說一套做一套，口頭上稱立場未變，行動上卻步步越線，僅憑一句立場未變，解決不了中方關切。日方應當認真對待中方的嚴肅要求，收回錯誤言論，切實把對華承諾體現在實際行動上。

賴清德發布午餐吃「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」的照片。（賴清德Facebook）

另外，在中國暫停進口日本水產品之後，賴清德11月20日在Facebook發布午餐吃「來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」的照片。對此，毛寧說，台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麽表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。