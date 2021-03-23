「港藥通」將落地深圳　民眾可使用多種內地未批的港澳上市藥品

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-23 16:03

深圳市近日正式審議通過《關於加快推動醫療服務跨境銜接的若干措施》，顯示首批「港藥通」的審批流程已接近尾聲，將在近期推出，其涉及超過10種國際新藥，涵蓋腫瘤、罕見病、呼吸道疾病等病種。「港藥通」落地深圳後，代表民眾有機會使用內地尚未批的港澳上市藥品。

國務院新聞辦公室早在去年10月18日的新聞發布會，已介紹推動深圳綜合改革試點落地見效有關情況，其中「40條首批授權事項清單」允許在粵港澳大灣區9個內地城市開業的指定醫療機構，即港澳醫療衛生服務提供主體在珠三角9市按規定以獨資、合資或合作等方式設置的醫療機構，使用臨床急需、已在港澳上市的藥品。

「港藥通」落地深圳後，代表民眾有機會使用內地尚未批的港澳上市藥品。（深圳大件事）

作為首家「港藥通」指定試點機構，港大深圳醫院院長盧寵茂表示會首先選定54種藥械，而他們的原則，是選擇病人急需、在內地沒有替代品，或功能比現已審批的藥械明顯提升，能幫到更多病人的藥械。他續指，院方會確定具經驗的醫生參與整個用藥和用器械的過程，而所有藥械的名單都是機動的，不斷調整。他又形容這是一個空窗期的政策，「歐美國家已經審批、香港公立醫院已經使用、內地還沒審批，這就是『港藥通』重要的地方」。

盧寵茂進一步表示，該院已提交藥械清單，省藥監局正在審核第一批，同時從採購、定價、運送、過關、報稅到藥品的使用，病人的知情同意，不良事件監控等流程，院方也在考慮優化。他最後認為，「港藥通」對於整個深圳和大灣區的醫療質量「同質化」非常重要，在大灣區發展醫療融合、一體化中也是重要的題目。

（南方都市報）