南海艦隊發影片｢假如今天戰爭爆發｣　配實戰演練畫面宣告戰鬥決心

11月25日，中國解放軍「南海艦隊」再發布宣傳影片，宣告「假如戰爭今天爆發，這就是我的回答！中國軍人，只有戰死，沒有嚇死！中國軍人，絕不會給五星紅旗丟臉！」



影片畫面配著解放軍海陸空、火箭軍的實彈訓練畫面，以及「九三閱兵」的導彈展示影像。歌詞唱到，「磨礪意志的鎧甲，壓滿智慧的彈匣；人未出發，心已到達，意念在廝殺。軍人的魂魄，在制高點上挺拔，一切為了面對，假如戰爭今天爆發。每一天都全副披掛，每一刻都整裝待發；我用生命向使命承諾：假如戰爭爆發，這就是我的回答！」

此前11月19日，南海艦隊曾發影片，「如果戰鬥今夜打響，戰友，你準備好了嗎?」影片中，士兵喊出「炮管已校準，彈藥已就位，坐標已鎖定。枕戈待旦，鋼槍在手，只要一聲令下，滿腔熱血，赴戰場！」展示出中國軍人面對戰爭保家衛國、視死如歸的風貌。

公開資料顯示，解放軍南海艦隊是解放軍海軍三大艦隊之一，擁有福建艦、山東艦兩艘航空母艦，同時還有海南艦、湖北艦兩艘兩棲攻擊艦，以及最新下水、又被稱為無人機航母的076型兩棲攻擊艦四川艦，是中國海軍重要的組成力量。