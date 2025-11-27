宏福苑五級火｜京東物流、佳寶超市連夜送達首批援助物資

11月26日，大埔宏福苑發生五級火警，截至今日（27日）下午2時50分，至少55人死亡，72人受傷，仍有多人失蹤。

事故發生後，京東集團旗下佳寶超市（佳宝）與京東物流啟動應急救援機制，為首批將急需物資送達現場的企業。



事故發生後，在香港中聯辦幫助下，京東集團旗下佳寶超市第一時間聯動當地鄉議會，快速啟動應急救援機制，成立專項應急響應專班，緊急調配飲用水、餅乾、即食麵等生活急需物資。

火災發生當晚，首批救援物資由專人專車送達受災區域指定地點。目前，第二批救援物資已裝車完畢，將根據現場需求隨時調撥補充。

京東佳宝工作人員連夜將物資送達指定地點。（京東供圖）

11月27日上午，佳寶超市緊急調配資源，為受災群眾和救援人員提供超過500份熱食餐食，後續將根據現場需要，持續提供援助。

同時，京東物流亦啟動預案並成立應急小組，第一時間從香港1號倉以及位於廣東的自營倉加急調撥床單、保暖被褥、衛生用品、毛巾及即食麵、飲用水、自熱火鍋等急需品，確保救援物資及時送達。

11月26日夜到27日凌晨，首批救援應急物資已經由京東快遞員送到各庇護中心。11月27日，其他批次的應急物資繼續由香港、廣東等地不斷發出。

京東物流香港1號倉的援助物資正在出庫。（京東供圖）

京東將繼續與港府相關部門保持密切溝通，在需要時隨時提供進一步支援。佳寶超市將保持所有門店物資充足，確保滿足受影響人士的應急需求。