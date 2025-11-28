宏福苑五級火・持更｜瑞幸咖啡捐款000萬元人民幣　向遇難者致哀

大埔宏福苑於周三（26日）發生五級奪命大火，迄今死亡人數已達到94人，同時亦有眾多居民的生活受到火警影響。許多內地企業和內地組織宣布捐款，28日瑞幸咖啡宣布捐款1000萬元人民幣，用於支援香港大埔火災救援工作，全國婦聯宣布捐款500萬元人民幣，為港區受災婦女兒童傳遞溫暖與支持。



圖為2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Photo by VCG/VCG via Getty Images）

周五（11月28日），瑞幸咖啡捐贈1000萬元，馳援香港大埔火災救援。 ​​​善款將用於受災民眾緊急救援、人道救助和災後恢復等工作。

瑞幸咖啡向在此次火災中不幸遇難者致以深切哀悼，向逆行的消防員、醫護人員和志願者致以崇高敬意。我們將持續關注災情進展，與社會各界攜手，全力支持受災同胞共渡難關。

（瑞幸咖啡）

全國婦聯黨組捐500萬元資金：為港區受災婦女傳遞溫暖

全國婦聯黨組宣佈攜手愛心企業，捐贈500萬元資金用於香港應急救助、過渡安置及災後恢復援助。

同胞有難，守望相助。全國婦聯將持續關注救援行動，為港區受災婦女兒童傳遞溫暖與支持，讓她們真切感受到祖國大家庭的堅強後盾。

（全國婦聯）

大埔宏福苑五級火，截至11月28日上下午13時，火警共造成94人死亡，當中一名死者為消防員，另由消防處處理的傷者共有76人，包括11名消防員。截至上午7時，傷者中有12人危殆，28人嚴重，16人穩定，22人出院。