宏福苑火災︱覆蓋各種物資　在港央企、中資紛馳援　捐款逾2.74億

11月26日，香港大埔宏福苑發生嚴重火災事故，造成重大人員傷亡。災情牽動社會各界的心，駐港中資企業紛紛伸出援手，踴躍捐款捐物，積極助力救災及善後工作。據香港中國企業協會消息，其會員企業通過不同渠道捐款捐物。截至28日晚上6時，累計捐款2.74億港元。

其中，捐款100萬港元以上的企業有：

香港中旅集團：1000萬港元

招商局集團：2000萬港元

華潤集團：2000萬港元

中銀香港：2000萬港元

光大集團：1000萬港元

中海外/中建：2208萬港元

粵海集團：2000萬港元

中遠海運：2000萬港元

五礦集團：1000萬港元

工商銀行總行及在港機構：1000萬港元

農業銀行總行及在港機構：1000萬港元

建設銀行總行及在港機構：1000萬港元

國泰海通：1000萬港元

北控集團：1000萬港元

越秀集團：1000萬港元

華泰證券及子公司：1000萬港元

太平洋保險：1000萬港元

上海銀行：1000萬港元

聯想香港：1000萬港元

國家電網海外投資：500萬港元

民生銀行香港分行：500萬港元

和諧汽車：500萬港元

匯添富基金：300萬港元

老鳳祥：200萬港元

河北遠洋：100萬港元

金川集團(香港)資源：100萬港元



除愛心善款外，各企業還為受災同胞和救援人員提供住宿、食品、交通等幫助和支持，並派出義工，參與火災現場救助。災情發生後，香港中國企業協會第一時間向全體中資會員企業發出呼籲，號召大家守望相助，共渡時艱，為受災市民提供力所能及的支持。中資企業慈善基金賬戶正陸續接收會員企業捐助善款，「駐港中資企業將團結一心，持續助力救災，與受災市民共渡難關」。

從供能源到災民安置 中央企業紛出招馳援

據國有資產監督管理委員會微信公眾號「國資小新」報道，火災發生當晚，是一個不眠之夜。無數央企工作人員與時間賽跑，緊急調度、統籌協調，只為將援助最快送達災區。

其中，能源是救援的「動力之源」。火災事故當晚，中國石油亞太（香港）第一時間聯動各駐港機構，全面排查員工及家屬安全狀況，對有緊急需求者全力提供幫扶，同步啟動應急支援。中國石油國際事業（香港）公司連夜協調部署，開放距火場兩公里的大埔加油站，為救援車輛開通免費加油綠色通道，保障燃料供應暢通。同樣在火災現場附近的中國石化大埔滘油（氣）站及汀太路加油站則實行全天候不間斷運營，優先為救援車輛提供燃油及石油氣加注服務，確保所有救災車輛能源不斷供。

免費入油服務。（微信公眾號「國資小新」）

通信通，則「生命線」通在濃煙彌漫的現場，穩定的通信網絡是指揮調度、聯絡救援的關鍵。中國移動迅速成立7*24小時應急通信保障組，將火災影響區域的基站和家寬等相關網絡設備納入重點監控，對事故及周邊區域共18個無線基站開展網絡優化，完成658個小區調優。截至11月28日10時，未有基站退服，累計出動保障人員40人次。同時，中國移動還助力香港警方向大埔區域受影響客戶快速發送火災預警、疏散指引和安全提醒等應急短信13萬餘條。中國聯通保障團隊則基於地理位置信息，向大埔受災區域周邊10公里的用戶推送免費申請20GB數據組合的應急服務短信，全力保障救援指揮、醫療救助及客戶通信的順暢穩定。

中國移動迅速成立7*24小時應急通信保障組，將火災影響區域的基站和家寬等相關網絡設備納入重點監控，對事故及周邊區域共18個無線基站開展網絡優化。（微信公眾號「國資小新」）

中國移動公告。（微信公眾號「國資小新」）

災情穩定後，救援工作的重心開始向安置轉移。為受災同胞搭建一個安全的庇護所，讓他們重獲安心與溫暖，是所有央企人的迫切心願。

其中，中國旅遊集團第一時間準備好部分酒店、公寓房間，為受災居民提供緊急住宿支援。同時，開通回鄉證辦理「綠色通道」，為有緊急需求的受災居民提供優先受理、簡化流程及加速辦理等便利措施，盡力協助受災居民。

中國鐵建所屬中國土木承建並於2024年12月31日移交的大埔船灣汀角路過渡性房屋項目「善樓」，被作為香港特區政府指定的臨時庇護中心之一，預計將安置受災居民300人左右。提供安置庇護的同時，中國土木還通過多渠道持續採購消毒水、洗潔精、衛生用品等生活必需品，採購金額總計約5萬港元。

另外，中交集團所屬中國路橋香港公司第一時間組建61人的應急救援突擊隊，奔赴元朗牛潭尾方艙醫院開展專項清理與安置籌備工作；中國電建香港鑽石山項目迅速集結起20人的突擊隊，於當天火速趕赴位於新界元朗青山公路潭尾段61號的「建造業輸入勞工宿舍」，對宿舍的起居空間、衛生設施以及各類公共區域展開深度清潔與消毒作業，為受災同胞打造出一個及時、安心的臨時家園。

員工對宿舍的起居空間、衛生設施以及各類公共區域展開深度清潔與消毒作業。（微信公眾號「國資小新」）

中國建築所屬中海物業全力做好4個在管宏福苑庇護中心的服務保障工作。目前在管的東昌街社區會堂已合共入住人數超過230人，提供食品等緊急救助物品價值達10萬港幣，並提供安保服務。中國建築國際、中海物業還快速啟動兩個社區隔離中心作為受災居民臨時安置點，調度近300名義工，完成超過850個房間清理任務、1800個房間水電排查等檢查工作，並無償提供價值約10萬港幣的各類應急物資。

企業無償提供價值約10萬港幣的各類應急物資。（微信公眾號「國資小新」）

中國建研院防火所在火災事故發生後，第一時間為香港消防處提供技術協助，組建火災技術支撐專項工作組，跟蹤火情發展趨勢，對火災經過、成因、警示及建議進行詳細分析梳理，為後續救援和重建工作提供技術和理論支持。

另一方面，煙塵尚未散去，來自各央企滿載物資的車輛就已整裝出發。央企的工作人員和義工團隊細心清點、分類打包，每一瓶水、每一箱食品、每一件生活用品，都承載著央企對受災同胞的深切關懷，被送到有需要的地方。

工作人員和義工團隊細心清點、分類打包。（微信公眾號「國資小新」）

其中，國家電網公司派駐港燈團隊第一時間加入現場救災。截至27日20時，香港電燈有限公司累計派出包括派駐港燈團隊隊員在內的志願者30餘名，分兩隊前往中華基督教會馮梁結紀念中學救助站和大埔善樓，承擔物資搬運、食物派發、指引受災群眾前往臨時庇護所等工作。中國石化香港公司則在災後幾小時內，在大埔東昌街社區會堂及中華基督教會馮梁結紀念中學設立兩個物資供應點，持續向受災居民發放食品、瓶裝水及其他日用品，切實保障居民基本生活需求。

團隊志願者在現場進行救援物資運送。（微信公眾號「國資小新」）

11月27日晚，火場濃煙尚未完全消散，周邊空氣中仍漂浮大量煙塵及微粒。在獲悉香港傷健協會—新界傷健中心庇護所亟需口罩後，中國石化香港代表處立即與中心聯繫確認具體需求及地點，協調調撥6000份口罩，親赴大埔火災現場交付，為庇護中心及受災居民及時補充防疫物資保障。同時，中國石化香港公司還在距離火災現場最近的大埔加氣站設立「救援人員專屬補給站」，24小時為消防員、警察及其他救援人員提供熱食、飲品等，持續支援一線救援人員。

補給站為消防員、警察及其他救援人員提供熱食、飲品等，持續支援一線救援人員。（微信公眾號「國資小新」）

為方便受影響居民與家人保持聯絡，中國移動迅速向火災周邊的大埔營業廳和馬鞍山營業廳調配780台充電寶、4000張儲值卡、應急電話等應急物資；設立綠色通道服務熱線，向大埔地區受影響的客戶推出豁免通信及快捷辦理補換卡等服務，迅速響應客戶需求。

中國移動迅速向火災周邊的大埔營業廳和馬鞍山營業廳調配780台充電寶、4000張儲值卡、應急電話等應急物資。（微信公眾號「國資小新」）

在籌備運送救援、應急物資的同時，保障基本生活物資輸送的戰線也迅速鋪開，更多央企加入愛心接力。

災後，華潤集團創業參股企業City Super獲悉災情後，迅速響應，捐贈餅乾、麵包等方便食品物資共計3000餘份；華潤萬家主動對接社會福利署及大埔社區中心，調配牛奶、餅乾、方便麵等超5000份急需物資送往大埔社區中心；華潤飲料迅速啟動「救災公益快速響應機制」，2小時內緊急調配運送10080瓶555ML怡寶純凈水，於當天傍晚6時15分左右送達指定的大埔廣福社區會堂及廣福邨平台，保障受災居民基本飲水安全。

10080瓶555ML怡寶純凈水送達指定的大埔廣福社區會堂及廣福邨平台，保障受災居民基本飲水安全。（微信公眾號「國資小新」）

企業緊急採購礦泉水、泡面、餅乾、捲紙、消毒濕巾、牛奶等食品及生活必需品。（微信公眾號「國資小新」）

中國中化旗下駐港企業中化香港（集團）有限公司第一時間成立專項應急工作小組，緊急採購礦泉水、泡面、餅乾、捲紙、消毒濕巾、牛奶等食品及生活必需品，運送至香港東昌街社區會堂受災群眾臨時安置點，全力支持受災同胞的基本生活保障工作；中國五礦駐港所屬企業也組成包含30多名員工的義工隊，於11月28日前往啟德青年宿舍捐贈物資，並與中聯辦聯絡對接大埔區議員，後續將赴大埔現場支援服務；招商局集團旗下香港食品零售企業優品360向登記受災市民發放愛心券，提供精準援助；中國資環在港企業資環綠投旗下中資環國際開發有限公司組織員工積極捐款，籌措資金購買飲用水、食品、日用品等物資，保障受災居民基本生活所需；中國中鐵一局七公司香港集群項目安全負責人在火災當晚22時，帶領6人小組趕赴現場支援，緊急籌備30箱飲用水及生活用品，快速送達大埔臨時庇護中心，截至目前，已集結200人、5台救援車輛及搶險設備物資隨時待命；中交集團所屬中國港灣振華公司了解大埔庇護站的物資需求後，迅速組織26人成立義工隊，分兩批次提供飲用水10箱、移動電源100個、被褥20床。

物資高效送達的背後，是物流央企的「加速度」的大力支撐。華潤物流通過CRLINK民生物資供應鏈平台，為進駐平台的各慈善團體提供免費運力支持；招商局集團「災急送」應急物流平台即時啟動應急備勤，落實跨境運力，為高效轉運愛心團體捐贈的救災物資做好應急物流保障。