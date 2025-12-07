小紅書遭台封鎖　禁令3日登Apple Store榜首　網民翻牆｢數字返鄉｣

12月4日，內地社交平台「小紅書」遭台灣當局封鎖一年。「內政部」表示，小紅書因存在高度資安風險以及涉入詐騙案件過多，且未在台灣設立法律代表人，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，啟動「網際網絡停止解析與限制接取」命令。



然而這一禁令並未阻擋台灣網下載小紅書的熱情，甚至吸引曾未用過的台灣民眾下載，成為Apple Store台灣地區下載量第一。



有台灣網民在小紅書上發帖表示，自己從過去開始每日都要刷小紅書App，特意在還能使用時發帖文「紀念」自己的台灣IP地址。亦有台灣網民通過使用VPN、修改DNS等方式「翻牆」突破網絡區域限制使用，IP地址則不會顯示為「中國台灣」，而是到處「亂飛」。有台灣用戶稱，「我IP都亂飛，現在飛香港，現在飛廣州，一下飛荷蘭，一下飛福建」。

儘管似乎困難重重，但小紅書氛圍仍一片祥和。兩岸網民戲稱「兩邊都在『爬梯子』」，「連『掛梯子』這種事也要統一嗎？」（社交網絡中，內地網民將使用VPN，突破網絡區域限制戲稱為「翻牆」、「爬梯子」。）還有大陸網民建議：「台灣的朋友們可以看一下自己的祖籍地，將IP定位到那里，然後大數據會推薦當地的一些帖子，就算還沒回來也算提前返鄉了。」讓台灣網民在互聯網展開一場「數字返鄉」。

雖然禁令發佈於12月4日，但截至今日（12月7日）上午，台灣網民仍可正常下載使用小紅書APP，並成功成為Apple Store台灣應用商店熱門下載榜的第一，而僅在幾日前，小紅書的下載量還在前十之外。

小紅書登上Apple Store 台灣地區下載第一。

據悉，小紅書於2018年後在台灣大規模流行普及，目前估計約有300萬用戶，在年輕人中具有影響力，甚至流行程度超過Instagram。有媒體評論指出：「台灣當局以為切斷平台就能割裂聯繫，卻忘了人對根的自然渴望比任何技術壁壘都更執着。」

今年7月16日，國台辦新聞發言人陳斌華表示，這些大陸應用軟件深受台灣民眾特別是青年的喜愛，是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。民進黨當局的借口是所謂「資安」，暴露的是他們內心的「不安」。

他們害怕台灣民眾通過各種方式了解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的「信息繭房」被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進了解、走近走親。「民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。」陳斌華說。