優必選預告明年推機械人WalkerS4　佈局香港推動機械人陪伴進家庭

首屆「香港國際AI藝術節」將於12月19日至21日在香港會議展覽中心舉行，展會將機械人由「展示品」變成「參與者」，以互動與沉浸式展演把AI技術推入城市日常。展會期間，機械人公司優必選首席品牌官、亞太及香港辦公室負責人譚旻在接受《香港01》採訪時表示，優必選將持續把焦點落在「機械人進廠打工」上，他形容工業智能製造會是「全球首個大規模爆發的應用級市場」，公司亦會透過與龍頭企業合作，把人形機械人推向更大規模的部署與量產驗證。



香港國際AI藝術節早前在發佈會上公布，本屆以「預見未來：現實與無界」為主題，展覽匯聚30家機械人企業帶來逾100台機械人亮相。

優必選的展區呈現多元面貌，可愛形象的熊貓機械人、最新工業型機械人Walker S2、天工，以及身穿時尚外衣的消費級機械人「悟空」等同場亮相。譚旻指出，這正體現了人形機械人應用場景的快速擴展。

+ 2

不過譚旻表示，工業智能製造仍是當前最聚焦的賽道。據教育部等三部門之前聯合印發的《製造業人才發展規劃指南》，2025年中國製造業十大重點領域的人才需求缺口接近3000萬人，藍領人才招聘有剛需。 因此，譚旻表示，對於優必選來說，工廠應用、實訓仍是最聚焦的場景。他解釋，即使以公司明年達到1萬台的儲備計算，仍需要「非常多的產能」才能滿足智能製造需求。

譚旻亦援引摩根士丹利、花旗銀行等外資機構估算，指到2030年人形機械人的應用級市場「接近1萬億人民幣」，表示，「市場足夠龐大，容得下多家公司耕耘。未來五年，就是工業人形萬億級市場誕生的時期。」

譚旻介紹，目前公司在國內擁有「全球最多的實訓場景」，集中於新能源車廠與工業供應鏈，合作方包括比亞迪、富士康與順豐等等。此外，公司亦已與富士康海外工廠的「雲智慧」簽訂戰略合作協議，將通過該平台進行「全球的人形機械人在工廠的部署」，並以Walker S、S1、S2三代迭代推進，預告明年3至4月、或第二季度初推出S4版本，「保持大概8個月左右的迭代速度」。

+ 1

據譚旻透露，優必選機械人Walker交付量去年僅為10台，而今年預計達到500至1000台。截至12月，Walker系列2025年全年訂單總金額逾13億元人民幣。

作為在香港上市的人形機械人第一股，優必選是否會進入、落地香港大眾市場備受關注。譚旻介紹，公司「從上市成為人形機械人第一股以來」，首個落地做市場調研及研發的市場，就是「樂齡科技、老齡化社會服務」；目前已與香港中文大學、香港大學等實驗室合作研發「具備情感類識別的大模型」，希望未來能應用於消費級機械人或大型陪伴型人形機械人，走入社區、養老院與家庭，提供「高質量陪伴服務」。

本次來到香港AI國際藝術展，譚旻特別提到，優必選帶來的桌面AI人形機械人「悟空」除陪伴外亦有教育、娛樂功能，其多套服裝由香港時裝設計師設計，其中部份還曾在11月初到盧浮宮展出。同時，他介紹「進場打工」的Walker S2也曾在粵港澳大灣區首次舉辦的全運會開幕式擔任表演嘉賓，走向大型活動舞台，在人工智能技術支撐下，人形機械人的應用場景已經愈來愈多。