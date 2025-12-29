圍台軍演｜中國海警艦艇編隊同步執法巡查　遏止「台獨」尋求外援

今日（29日）上午，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，展開今年第二次圍台軍演「正義使命-2025」。



另據央視報道，今日同時，福建海警組織艦艇編隊在台灣島周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。文章稱，這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動。



福建海警組織艦艇編隊今日（29日）同步組織執法巡查。（中國海警海報）

中國海警局發布台島及其附屬島嶼執法巡查主題海報《巡控》，海報中多個海警艦艇編隊從台島北部、台島西南以及台島以東三個方向近距離進逼台島，其中台島東部有多艘中國海警艦船實施封控，以遏止「台獨」勢力與外部勢力勾結尋求外援。

海報以大號字體突出此次任務「巡控」主旨，並用中國海警艦艇纜繩打出平節「鎖」牢台島。報道指出，海報設計彰顯出「『台獨』勢力跳得越高，扼絞力量越勒越緊」的深意。