解放軍2026年全軍開訓　海空火箭軍實戰演練　陸軍探索無人作战

解放軍2026年開年軍事訓練於今日（1月4日）正式啟動。全軍各軍兵種以「開訓即實戰」的姿態，同步展開新年度實戰化訓練，強調從嚴從難，聚焦體系作戰與新質戰鬥力生成，其中陸軍將更深入探索無人作戰領域。



據央視《新聞聯播》報道，自2026年1月4日起，解放軍全軍年度軍事訓練大幕正式拉開。新一年的訓練以「開訓即實戰」為基調，各軍兵種同步展開實戰化訓練，旨在深化聯合作戰能力，加速新質戰鬥力生成。

解放軍開年全軍訓練。（央視新聞）

解放軍開年全軍訓練。（央視新聞）

解放軍開年全軍訓練。（央視新聞）

報道指出，陸軍在新年度訓練中，將深入探索無人作战领域的战法训法，以確保在未來戰場上能持續取得勝利。海軍參訓艦艇將開展多科目實戰化訓練，以錘煉體系作戰水平。空軍部隊則以「開訓即實戰 起飛即戰鬥」的姿態，拉開了實戰化訓練的序幕。

+ 1

火箭軍多個單位「東風浩蕩、威武列陣」，同步展開實戰化訓練。聯勤保障部隊在新年度開訓中緊盯實戰需求，從嚴從難堅持實戰需要什麼就訓什麼。武警部隊則通過實戰實訓，致力於鍛造「尖刀鐵拳」。

「開局即開訓，起步即從嚴」，近年來，每年開年全軍訓練已成解放軍常態。各軍兵種在聯合訓練中實現深度融合，共同錘煉聯合作戰能力。