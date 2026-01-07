國台辦：將劉世芳、鄭英耀列為「台獨」頑固分子　陳舒怡為幫兇

1月7日，國務院台辦舉行例行新聞發布會。發言人陳斌華宣布，將台灣內政部長劉世芳、台灣教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒；將台灣高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，依法終身追責。



陳斌華表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲。劉世芳、鄭英耀倒行逆施，「台獨」惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。許多民眾向國務院台辦舉報，要求對劉、鄭二人進行懲處。

同時，將「綠色司法打手」陳舒怡列為「台獨」打手幫兇，依法終身追責。陳斌華說，經查，台灣高等檢察署檢察官陳舒怡甘當台獨打手幫兇，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，所作所為性質惡劣，罪行嚴重。

去年3月26日，國台辦開設「台獨」打手、幫兇迫害台灣通報惡劣行徑舉報專欄。專欄開通後，陳斌華隨即通報，根據舉報線索，被舉報人員名單包括，台灣內政部部長劉世芳；民進黨籍立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷；台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷；「黑熊學院」金主曹興誠、「深綠」牙醫史書華；「台獨」網紅溫子渝、陳柏源等11人。

另外，公開信息顯示，國台辦已將蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等人列為台獨頑固分子。