中國公安部：太子集團陳志被押解回國　涉多項犯罪已採取強制措施

《央視新聞》報道，1月7日，在柬埔寨有關部門支持配合下，公安部派出工作組，成功將重大跨境賭詐犯罪集團頭目陳志（中國籍）從柬埔寨金邊押解回國。這是中柬執法合作取得的又一重大戰果。



經查，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。目前，陳志已被依法採取強制措施，相關案件正在進一步偵辦中。

公安部有關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，堅決將在逃人員緝捕歸案。公安機關正告犯罪分子，認清形勢、懸崖勒馬，立即投案自首，爭取寬大處理。

2025年11月9日，新加坡警方早前宣布沒收1.5億新元（約8.9億港元）柬埔寨詐騙集團主腦陳志（Chen Zhi）及其太子集團名下的資產。美國司法部早前亦宣布已凍結陳志名下約150億美元（約1166億港元）的比特幣。有報道指陳志曾大舉投資新加坡期望獲得永居權，卻遭其家族辦主管騙走584萬新元（約3490萬港元）。（太子集團官網）

新加坡警方扣押了陳志太子集團的一批名酒。（新加坡警察部隊圖片）

【太子集團陳志調查・專頁】

陳志因涉嫌參與大規模詐騙及洗錢等跨國犯罪被美國司法部起訴，他也被多國採取行動，包括韓國祭出制裁行動、泰國查封其資產、新加坡凍結陳志旗下企業資產等。

陳志1987年生於中國福建，2014年入籍柬埔寨，自2015年起擔任太子集團董事長，在30多國經營數十家公司，太子集團被指表面主要業務包括房地產開發、金融服務及消費服務，但實際上陳志涉經營跨國犯罪集團，遭指控在柬埔寨境內建立詐騙園區，通過販賣人口網騙及電騙獲利。

2022年初，圖為柬埔寨太子集團創辦人陳志（左）與柬埔寨前總理洪森（右）舉行會面。（太子集團領英網站）

按照美國的起訴書，陳志的犯罪手法是所謂的「殺豬盤」，再結合強迫勞動。集團涉嫌在柬埔寨多地設詐騙基地，透過社交媒體通訊軟件，以高薪厚職或虛假投資機會引誘來自世界各地的受害者，包括美國甚至是韓國。