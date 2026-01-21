大陸去年對台出口增長逾1成 国台办：兩岸融合發展符合共同利益
撰文：盛昀
出版：更新：
1月21日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。發言人彭慶恩表示，2025年大陸對台出口增長11.2%，充分說明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，任何推動兩岸「脫鈎斷鏈」、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。
據海關總署統計，2025年兩岸貿易總額達3143.3億美元，其中大陸對台出口增長11.2%，大陸自台灣進口增長6.0%。島內輿論分析認為，這充分顯示兩岸經濟合作動力足、韌性強、潛力大。
國務院台辦發言人彭慶恩对此表示，2025年，儘管面臨外部環境的不利影響和民進黨當局的阻撓破壞，兩岸經貿往來依然保持穩步增長勢頭，充分說明加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展是符合兩岸同胞共同利益的正道，任何推動兩岸「脫鈎斷鏈」、削弱兩岸經濟聯繫的圖謀都是倒行逆施，注定失敗。
隨着「十五五」時期大陸經濟持續健康發展，高水平對外開放和開放型經濟發展取得顯著進步，兩岸經濟合作和融合發展的基礎將更加堅實、領域將不斷拓展、水平將不斷提升，將更好地造福兩岸同胞，助力壯大中華民族經濟。
陸配網紅｢關關｣遭台灣驅逐離境 曾拍片：再不統一，我們要被毒死Rain點名粉絲｢為何不跳｣ 她曝真相藏洋蔥 引天王用繁體中文回應極狂尾牙！這公司豪送員工「一人一部iPhone 17 Pro Max」台北斬人案 張文電腦硬碟終被破解揭更多內情 推翻ChatGPT分析地鐵尿袋起火 捷運車廂瞬間全是煙 乘客紛紛驚逃「如世界末日」