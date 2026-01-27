尼帕病毒｜武漢病毒研究所發現有效抑制藥「口服核苷藥物VV116」

印度東部的西孟加拉邦近期出現死亡率極高、暫無藥可治的尼帕病毒（Nipah Virus），目前確診病例已升至5宗，其中包括醫護人員。近100人被要求居家隔離，感染者正在該邦首府加爾各答及周邊醫院接受治療，其中一名患者病情危重。據悉，該病毒主要通過直接接觸感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播，它也可在人與人之間傳播。

據《每日經濟新聞》今日（1月27日）報道，中國科學院武漢病毒研究所發表重要研究成果，發現口服核苷藥物VV116對尼帕病毒具有高效抑制活性。



圖為2021年2月3日，中國科學院武漢病毒研究所外面有保安人員。（Reuters）

報道稱，近期，中國科學院武漢病毒研究所肖庚富/張磊砢研究員團隊、單超研究員團隊聯合上海藥物研究所、旺山旺水生物醫藥股份有限公司胡天文博士在國際期刊Emerging Microbes & Infections上發表了題為＜The oral nucleoside drug VV116 is a promising candidate for treating Nipah virus infection＞的重要研究成果，證實口服核苷類藥物VV116對尼帕病毒具有顯著的抗病毒活性，為尼帕病毒的防治帶來新希望。

該成果首次證實VV116對尼帕病毒的治療潛力，不僅可作為醫護人員、實驗室工作者等高危人群的預防性用藥，更可為應對當下和未來的尼帕病毒疫情提供一個現成的藥物選擇。