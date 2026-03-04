兩會2026・直播｜香港鞏固三大中心地位　中央繼續出台惠港政策

3月4日，第十四屆全國人大四次會議新聞發布會在人民大會堂新聞發布廳舉行。《香港01》全程直播。

十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉介紹，本次大會3月5日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天。大會議程共有11項。大會的各項準備工作已全部就緒。

婁勤儉表示，中國今年將堅持擴大內需，大力提振消費；制定醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域；「十五五」規劃綱要草案將提請大會審查批准並公布實施。

對於中美關係發展趨勢，婁勤儉表示，中方一貫主張，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。

婁勤儉強調，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政。

婁勤儉表示，香港由治及興邁出新步伐，中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。



「十五五」規劃綱要草案將提請大會審查批准並公布實施

婁勤儉表示，「十五五」規劃綱要草案在廣泛徵求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准並公布實施，使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。此次大會將審議國家發展規劃法草案，以法律形式將成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。

堅持擴大內需

婁勤儉稱，中國今年將堅持擴大內需這個戰略基點，大力提振消費，推進建設強大國內市場。

制定托育服務法等法律

今年，全國人大常委會將就建設國內統一大市場、紮實推進鄉村全面振興等方面開展監督，制定社會救助法、醫療保障法、托育服務法等，推動將更多資源投入民生領域，讓人民群眾能消費、敢消費、願消費。

生態環境法典是中國第二部以「法典」命名的法律

生態環境法典是中國第二部以「法典」命名的法律。這部法典的編纂，不是簡單的法律匯編，也不是完全的新立新定，而是對現有的生態環境法律制度機制和規則規範的系統整合、編訂纂修、集成升華。

中美應相互尊重、和平共處、合作共贏

婁勤儉表示，中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。

去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。

中方願同美方一道，加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更廣闊空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

全國人大常委會立法工作取得新進展

全國人大常委會深入推進科學立法、民主立法、依法立法。十四屆全國人大三次會議以來，共審議法律、法律解釋、決定草案40件，通過其中24件，包括制定法律6件，修改法律14件，通過法律解釋1件、有關法律問題和重大問題的決定3件。

2025年國產人形機器人產業實現技術突破與場景落地

2025年是國產人形機器人產業實現技術突破與場景落地雙重跨越的關鍵一年。人形機器人技術能力、應用場景的不斷拓展，讓大家看到一個充滿無限可能的未來。

科技創新關鍵在於核心技術自主可控

科技創新和發展，關鍵在於核心技術自主可控。「十五五」期間，將加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快推動科技創新和產業創新深度融合，全鏈條推動重點領域關鍵核心技術攻關取得決定性突破。

中方願同歐方打造更多合作議程 攜手應對全球性挑戰

歐洲需要中國，中國也需要歐洲。中歐經貿關係的本質是優勢互補，互利共贏，對華合作有利於歐洲發展經濟，提升民生福祉。

中歐之間沒有根本利害衝突和地緣政治矛盾。中方願同歐方一道，堅持夥伴關係基本定位，妥善處理經貿分歧，打造更多合作議程，攜手應對全球性挑戰。

以國家立法保證黨對民族工作的全面領導

立足新時代黨的民族工作的歷史方位，制定民族團結進步促進法，就是要順應中華民族從歷史走向未來、從傳統走向現代、從多元凝聚為一體的發展大趨勢，通過國家立法方式，保證黨對民族工作的全面領導，健全鑄牢中華民族共同體意識制度機制，支持民族地區加快融入國家發展大局，更好保障民族團結、維護各族群眾合法權益，進一步增強中華民族的凝聚力和向心力。

中國始終將周邊置於外交全局首要位置

婁勤儉表示，周邊國家是搬不走的鄰居，大國與周邊如何相處折射出大國的世界觀、秩序觀和價值觀。中國始終將周邊置於外交全局首要位置，始終致力於促進地區和平穩定與發展繁榮。

中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政

婁勤儉表示，維護國家主權、安全、發展利益是所有對外交往的出發點和落腳點。台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心。日本領導人發表涉台錯誤言論，中方對此堅決反對。中國人民絕不允許任何外部勢力干涉中國內政，堅決維護國家主權、統一、領土完整。

民營企業大顯身手正當其時

婁勤儉介紹，黨和國家促進民營經濟發展的基本方針政策一以貫之，不能變，也不會變。民營經濟促進法是民營經濟發展的基礎性法律。相信隨著法律的進一步實施落地，民營經濟發展的信心、底氣和動力將更加充足，前景將更加廣闊，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。

香港由治及興邁出新步伐

婁勤儉介紹，過去一年，在中央的大力支持下，香港特區政府團結帶領社會各界，著力拼經濟、謀發展、搞建設，香港由治及興邁出新步伐。

國家主席習近平在今年新年賀詞中強調，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定。「十五五」規劃《建議》明確提出，「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心」，「支持港澳打造國際高端人才集聚高地」。

中央將在「十五五」規劃中對支持香港發揮獨特優勢和重要作用進一步作出部署，並將繼續出台更多惠港政策措施。

任何國家不能在世界上我行我素

中方高度關注伊朗局勢。伊朗國家主權、安全和領土完整應該得到尊重，中方呼籲軍事行動立即停止，避免緊張事態進一步升級，恢覆對話談判，維護中東地區和平穩定，中方願為此繼續發揮負責任大國作用。

中方一貫認為，大小國家相互尊重、一律平等是歷史進步的要求，也是聯合國憲章首要原則。任何國家都沒有控制國際事務、主宰他國命運、壟斷發展優勢的權力，更不能在世界上我行我素。

人大監督工作針對性和實效性有效提升

過去一年，全國人大常委會認真履行憲法法律賦予的監督職責，始終堅持正確監督、有效監督、依法監督。

監督方式上，綜合運用聽取審議報告、執法檢查、專題詢問、專題調研、備案審查等方式，形成監督工作合力，有效提升監督工作的針對性和實效性。一年來，聽取審議22個監督工作報告，開展5項執法檢查、2次專題詢問、11項專題調研，作出1項決議。

中國必將是外商理想、安全、有為的投資目的地

中國經濟頂壓前行，向新向優發展。其重要因素，在於擁有全球規模最大、門類最齊全的製造業體系，是全球產供鏈「關鍵環節」；在於擁有規模巨大的消費市場，未來10多年，中國中等收入群體可能超過8億人，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景；在於擁有堅定不移的對外開放基本國策，政策環境透明、穩定、可預期。

中國過去是、現在是、將來也必將是外商理想、安全、有為的投資目的地。

11項大會議程如下：

一、審議政府工作報告

二、審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案

三、審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案

四、審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案

六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案

七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案

八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

九、審議最高人民法院工作報告

十、審議最高人民檢察院工作報告

十一、審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告

